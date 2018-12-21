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      Сколько денег потратили украинцы на иномарки за полгода: интересные данные

      48 Читати новину українською

      Спрос на автомобили государственного производства в Украине падает каждый год. Предприятия закрываются, а рынок заполняется иномарками.

      В 1960 году едва ли не в каждом доме мечтали о "Запорожце", который в народе называли "горбатый". Желающих было в десятки раз больше, чем самих автомобилей, протому нужно было ждать его годами. Но большинство так и не дождалась заветной машины, их выпустили чуть более 300 тысяч моделей.

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      И сегодня на родине "горбатого", в Запорожской области, продолжают выпускать с конвейера новенькие украинские авто. Вот только покупать их люди не слишком торопятся.

      У украинского автопрома все не очень хорошо, потому что его почти нет. Все основные заводы либо закрыты, либо выпускают мизерное количество автомобилей,
      – отметил автоэксперт Рауль Чилачава.

      Одно из крупнейших предприятий – Запорожский автомобильный завод – начал сворачивать производство еще в 2014 году. Тогда уволили половину работников. Хотя владелец, Тариэл Васадзе, постоянно пытался подыгрывать тем, кто был у власти. И власть благодарила его преференциями. В 2009 году премьер Юлия Тимошенко инициировала дополнительную надбавку к въездной пошлине на импортные автомобили, что должно было помочь украинскому автопрому. А еще решили сделать подарок для инвалидов – закупить им на 400 миллионов долларов украинских автомобилей.

      васадзе
      Тариэл Васадзе

      Таких масштабов государство не потянуло. Уже при правительстве Азарова Васадзе, перешедший в "Партию регионов", получил тендер на 40 миллионов гривен. Государство получило машины по завышенной цене. Но ни одна схема не дала жизнь ЗАЗа, а "контрольный выстрел" по предприятию нанесли, по словам самого Васадзе, "евробляхеры", когда те начали покупать по цене Lanos – Hyundaio, Skoda и Mercedes. В ноябре 2018 года с конвейеров украинских автопроизводителей сошло всего 520 единиц техники. Это Вдвое меньше, чем годом ранее. Всего с начала 2018 года автопром Украины изготовил почти на 20% меньше, чем за январь-ноябрь 2017 года. Помочь могли бы иностранные инвесторы.

      Наши чиновники пытались ободрать каждого инвестора, который пытался зайти на украинский рынок, поэтому говорить об инвестициях в Украине просто смешно. Даже в Беларуси уже китайцы собирают электромобили,
      – добавил автоэксперт Рауль Чилачава.

      Поэтому украинцы покупают чаще иномарки – потратили около миллиарда долларов на них за полгода. Активно "легковушки" Украина закупала в Японии – на общую сумму 171,5 млн долларов. На втором месте Германия – 163,4 млн долларов. Еще чаще водители покупают бывшие в употреблении авто. Здесь фаворитом является Америка.

      Например, тот же Passat или ту же Skoda целуют здесь. Трехлетнего берем, евро-5, например, и такую ​​же битую в Америке, тогда перегон, ремонт, растаможка – все это будет стоить дешевле на пару тысяч долларов,
      – рассказал автоэксперт Сергей Кравченко.

      Эксперты говорят, украинцы скорее привезут употребляемое битое авто из-за рубежа, а чем купят украинское. "Даже берем Lanos, он сейчас стоит примерно 10 тысяч, хоть уже и не производится. За эти деньги можно купить б/y Volkswagen Passat", – добавил Кравченко.

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      За евробляхеров, которые заполонили украинские дороги, государство взялось только месяц назад. Но украинский автопром, говорят эксперты, это не спасет. Помочь отрасли могли бы инвесторы, которые должны быть уверены, что их защитят от рейдеров.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Авто Цены Авто на еврономерах Деньги
      Источник: 24 канал
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