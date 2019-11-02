На российском танкере в Находке произошел взрыв, есть погибшие: первые фото, видео

В российской Находке на танкере "Залив Америка" 2 ноября прогремел мощный взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека, еще один – пропал без вести.

Во время взрыва судно находилось в рейде у мыса Астафьева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока. На место происшествия уже отправили два спасательных буксира.

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На судне было 9 человек, из которых двое погибли, один пропал. Судно было без груза, стояло на рейде,

– сообщили агентству.

Тела двух жертв взрыва уже вытащили из воды. Еще одного – спасатели ищут. Среди погибших – двое матросов и старший помощник капитана. Свидетели рассказали, что одного из мужчин взрывной волной выбросило за борт. Он утонул на глазах у экипажа.



Взрыв на Такера в Находке / скрин

По предварительной версии следствия, на грузовой палубе судна взорвалась газовоздушная смесь. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. Сейчас угрозы пожара и новых взрывов нет.

По факту происшествия в России возбудили уголовное дело – "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".



На танкере в Находке прогремел взрыв, три человека погибли / скрин с видео

В то же время свидетели рассказывают, что танкер при взрыве "буквально разорвало изнутри".

В России на танкере "Залив Америка" прогремел взрыв: видео

В России на танкере "Залив Америка" прогремел взрыв: видео