На российском танкере в Находке произошел взрыв, есть погибшие: первые фото, видео
В российской Находке на танкере "Залив Америка" 2 ноября прогремел мощный взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека, еще один – пропал без вести.
Во время взрыва судно находилось в рейде у мыса Астафьева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока. На место происшествия уже отправили два спасательных буксира.
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На судне было 9 человек, из которых двое погибли, один пропал. Судно было без груза, стояло на рейде,
– сообщили агентству.
Тела двух жертв взрыва уже вытащили из воды. Еще одного – спасатели ищут. Среди погибших – двое матросов и старший помощник капитана. Свидетели рассказали, что одного из мужчин взрывной волной выбросило за борт. Он утонул на глазах у экипажа.
Взрыв на Такера в Находке / скрин
По предварительной версии следствия, на грузовой палубе судна взорвалась газовоздушная смесь. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. Сейчас угрозы пожара и новых взрывов нет.
По факту происшествия в России возбудили уголовное дело – "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
На танкере в Находке прогремел взрыв, три человека погибли / скрин с видео
В то же время свидетели рассказывают, что танкер при взрыве "буквально разорвало изнутри".
В России на танкере "Залив Америка" прогремел взрыв: видео
В России на танкере "Залив Америка" прогремел взрыв: видео