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      На російському танкері у Находці стався вибух, є загиблі: перші фото, відео

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      Вибух прогримів на танкері в Находці
      Вибух прогримів на танкері в Находці / Скріншот

      У російській Находці на танкері "Затока Америка" 2 листопада прогримів потужний вибух газу. У результаті інциденту загинули дві людини, ще одна – пропала безвісти.

      Під час вибуху судно перебувало у рейді біля мису Астаф'єва, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на морський рятувально-координаційний центр Владивостока. На місце події вже відправили два рятувальні буксири. 

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      На судні було 9 осіб, з яких двоє загинули, один пропав. Судно було без вантажів, стояло на рейді,
      – повідомили агентству.

      Тіла двох жертв вибуху вже витягли з води. Ще одного – рятувальники шукають. Серед загиблих – двоє матросів і старший помічник капітана. Свідки розповіли, що одного з чоловіків вибуховою хвилею викинуло за борт. Він потонув на очах в екіпажу. 


      Вибух на такері у Находці / скрін

      За попередньою версією слідства, на вантажній палубі судна вибухнула газоповітряна суміш. Інцидент трапився через порушення техніки безпеки. Наразі загрози пожежі і нових вибухів немає. 

      За фактом події у Росії порушили кримінальну справу – "порушення правил безпеки експлуатації та руху морського транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб".


      На танкері у Находці прогримів вибух, троє осіб загинули / скрін з відео

      Водночас свідки розповідають, що танкер під час вибуху "буквально розірвало зсередини".

      Вибух на танкері "Затока Америка" у Находці: відео 

       

      У Росії на танкері "Затока Америка" прогримів вибух: відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Жертви Новини Росії Вибух Надзвичайні ситуації Водний транспорт
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