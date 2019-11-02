На російському танкері у Находці стався вибух, є загиблі: перші фото, відео

У російській Находці на танкері "Затока Америка" 2 листопада прогримів потужний вибух газу. У результаті інциденту загинули дві людини, ще одна – пропала безвісти.

Під час вибуху судно перебувало у рейді біля мису Астаф'єва, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на морський рятувально-координаційний центр Владивостока. На місце події вже відправили два рятувальні буксири.

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На судні було 9 осіб, з яких двоє загинули, один пропав. Судно було без вантажів, стояло на рейді,

– повідомили агентству.

Тіла двох жертв вибуху вже витягли з води. Ще одного – рятувальники шукають. Серед загиблих – двоє матросів і старший помічник капітана. Свідки розповіли, що одного з чоловіків вибуховою хвилею викинуло за борт. Він потонув на очах в екіпажу.



Вибух на такері у Находці / скрін

За попередньою версією слідства, на вантажній палубі судна вибухнула газоповітряна суміш. Інцидент трапився через порушення техніки безпеки. Наразі загрози пожежі і нових вибухів немає.

За фактом події у Росії порушили кримінальну справу – "порушення правил безпеки експлуатації та руху морського транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб".



На танкері у Находці прогримів вибух, троє осіб загинули / скрін з відео

Водночас свідки розповідають, що танкер під час вибуху "буквально розірвало зсередини".

Вибух на танкері "Затока Америка" у Находці: відео

У Росії на танкері "Затока Америка" прогримів вибух: відео