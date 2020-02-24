14:30
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      На Ровенщине 10 детей и беременная мать отравились угарным газом

      - Читати новину українською
      На Ровенщине 10 детей и беременная мать отравились угарным газом / primelestiri.md

      В Ровенской области в больницу госпитализировали 10 детей и беременную женщину с диагнозом "отравление угарным газом".

      В селе Малушка Березновского района Ровенской области мать с детьми отравились угарным газом и были госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщает "Общественное".

      Читайте также: В США 5-летний мальчик вынес из огня сестру и вернулся за собакой

      Маленькому ребенку – чуть больше года, а матери – 33 года. По данным главврача Василия Иванюка, все пациенты переведены в детское отделение, угрозы жизни – нет.

      Причиной стал сильный ветер, который повредил дымоотводный патрубок от газового котла. Часть продуктов сгорания стала попадать в дом.

      Хозяин самовольно демонтировал старый котел, а новый установил, не сообщив об этом в газовую службу. Соответственно, договора на обслуживание внутридомовых газовых сетей – не было.

      Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Ровно
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Апокалипсис переносится
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 08:40 Сможет ли Украина догнать Польшу?
      Анатолій Амелін
      сегодня , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      сегодня , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 07:01 Приложение "Дия": какие проблемы нашли украинцы и что отвечают разработчики
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук