На Ровенщине 10 детей и беременная мать отравились угарным газом

В Ровенской области в больницу госпитализировали 10 детей и беременную женщину с диагнозом "отравление угарным газом".

В селе Малушка Березновского района Ровенской области мать с детьми отравились угарным газом и были госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщает "Общественное".

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Маленькому ребенку – чуть больше года, а матери – 33 года. По данным главврача Василия Иванюка, все пациенты переведены в детское отделение, угрозы жизни – нет.

Причиной стал сильный ветер, который повредил дымоотводный патрубок от газового котла. Часть продуктов сгорания стала попадать в дом.

Хозяин самовольно демонтировал старый котел, а новый установил, не сообщив об этом в газовую службу. Соответственно, договора на обслуживание внутридомовых газовых сетей – не было.