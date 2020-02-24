13:24
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      На Рівненщині 10 дітей та вагітна матір отруїлись чадним газом

      -
      На Рівненщині 10 дітей та вагітна матір отруїлись чадним газом / primelestiri.md

      У Рівненській області до лікарні госпіталізували 10 дітей та вагітну жінку з діагнозом "отруєння чадним газом".

      У селі Малушка Березнівського району Рівненщини матір із дітьми отруїлись чадним газом і були госпіталізовані до місцевої лікарні. Про це повідомляє "Суспільне".

      Читайте також: У США 5-річний хлопчик виніс з вогню сестру і повернувся за собакою

      Найменшій дитині – трішки більше року, а матері – 33 роки. За даними головлікаря Василя Іванюка, всі пацієнти переведенні в дитяче відділення, загрози життю – немає.

      Причиною став сильний вітер, який пошкодив димовідвідний патрубок від газового котла. Через це частина продуктів згорання почала потрапляти в будинок.

      Господар самовільно демонтував старий котел, а новий встановив, не повідомивши про це газову службу. Відповідно, договору на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж – не було.

      Млинці на Масляну: простий рецепт приготування
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Рівне Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Апокаліпсис переноситься
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 08:40 Чи зможе Україна наздогнати Польщу?
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 07:01 Додаток "Дія": які проблеми знайшли українці та що відповідають розробники
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук