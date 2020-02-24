На Рівненщині 10 дітей та вагітна матір отруїлись чадним газом

У Рівненській області до лікарні госпіталізували 10 дітей та вагітну жінку з діагнозом "отруєння чадним газом".

У селі Малушка Березнівського району Рівненщини матір із дітьми отруїлись чадним газом і були госпіталізовані до місцевої лікарні. Про це повідомляє "Суспільне".

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Найменшій дитині – трішки більше року, а матері – 33 роки. За даними головлікаря Василя Іванюка, всі пацієнти переведенні в дитяче відділення, загрози життю – немає.

Причиною став сильний вітер, який пошкодив димовідвідний патрубок від газового котла. Через це частина продуктів згорання почала потрапляти в будинок.

Господар самовільно демонтував старий котел, а новий встановив, не повідомивши про це газову службу. Відповідно, договору на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж – не було.