У США 5-річний хлопчик виніс з вогню сестру і повернувся за собакою

В американському штаті Джорджія п’ятирічний хлопчик Ной Вудс виніс із палаючого будинку свою дворічну сестру. Після цього маленький герой повернувся, щоб урятувати собаку.

Ной прокинувся, відчувши вогонь у кімнаті, повідомляє CNN. Там хлопчик спав зі своєю дворічною сестрою.

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Ной не запанікував, а взяв дівчинку й витяг її з будинку через єдиний можливий вихід – відчинене вікно. Після цього він повернувся в будинок і виніс звідти собаку. Згодом потім побіг до сусіднього будинку, де живе його дядько, і попросив про допомогу.

Дій п’ятирічного хлопця допомогли запобігти трагедії, повідомили у місцевій пожежній службі. В будинку, окрім нього й дворічної сестри, на момент пожежі спало ще шестеро членів сім’ї.

Ми вже бачили, як діти сповіщали своїх батьків про небезпеку. Однак щоб п’ятирічний хлопчик був достатньо пильним, аби це зробити… Досить незвичайно,

– сказав Дуейн Джемісон, глава пожежної служби Бартоу.



Ной Вудс/ Джерело: Bartow County Fire Department

Причиною пожежі стало коротке замикання в спальні Ноя. Він та ще чотири члени родини зазнали незначних опіків та легкого отруєння чадним газом. Місцева пожежна служба відзначила Ноя нагородою за порятунок людей і назвала "почесним пожежником".

"Божою милістю всі дев’ятеро членів нашої сім’ї змогли вибратися з будинку. Якби не Ной, нас могло б уже й не бути", — сказав дідусь Ноя Девід Вудс.

Сім’я Вудсів тим часом запустила кампанію зі збору коштів, аби відбудувати знищений у пожежі дім.