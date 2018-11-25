На Ровенщине авто упало с моста, есть погибшие: фото

В селе Высоцк, что в Ровенской области, авто слетело с моста в реку, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщили в ГУНП в Ровенской области.

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За рулем Fiat был 42-летний житель села Высоцк. Он двигался по мосту в направлении села и не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, слетел с моста и упал в реку Горынь.



Фото ДТП

Как отметили в полиции, в результате ДТП погибли двое пассажиров: 49-ти и 51-летние местные жители, водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения.



Фото ДТП

По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в медучреждение для проведения медицинского освидетельствования и дополнительного осмотра, а позже – задержали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.