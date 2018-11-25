21:18
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      На Ровенщине авто упало с моста, есть погибшие: фото

      219 Читати новину українською
      ДТП
      ДТП / пресс-служба Нацполиции

      В селе Высоцк, что в Ровенской области, авто слетело с моста в реку, в результате чего погибли два человека.

      Об этом сообщили в ГУНП в Ровенской области.

      Читайте также: В Киеве водитель на Toyota протаранил несколько авто: видео масштабной аварии

      За рулем Fiat был 42-летний житель села Высоцк. Он двигался по мосту в направлении села и не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, слетел с моста и упал в реку Горынь.


      Фото ДТП

      Как отметили в полиции, в результате ДТП погибли двое пассажиров: 49-ти и 51-летние местные жители, водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения.


      Фото ДТП

      По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в медучреждение для проведения медицинского освидетельствования и дополнительного осмотра, а позже – задержали.

      По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование.

      Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Ровно
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
      385
      Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      318
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сегодня , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 2227
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сегодня , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 2701
      Россия беспомощна из-за санкций
      сегодня , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2897
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      5 новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть для праздничного настроения
       31 декабря 2017 , 09:11
      А что такое Апрель – хочет быть звездой, потому что стал бабой, – Иво Бобул разнес ажиотаж вокруг Зианджи
       1 февраля , 17:22
      Главные новости футбола 8 августа: Реал и Челси обменялись звездами, Кепа установил новый трансферный рекорд
       9 августа , 07:00
      Главные новости футбола 1 ноября: Зинченко помог "горожанам" обыграть Фулхэм, Суперкубок УЕФА может пройти в Украине
       2 ноября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук