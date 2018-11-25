На Рівненщині авто впало з мосту, є загиблі: фото

У селі Висоцьк, що в Рівненській області, авто злетіло з мосту у річку, внаслідок чого загинуло дві людини.

Про це повідомили в ГУНП у Рівненській області.

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За кермом Fiat був 42-річний житель села Висоцьк. Він рухався через міст у напрямку села та не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, злетів з мосту та впав у річку Горинь.



Фото ДТП

Як зазначили у поліції, внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів: 49-ти та 51-річні місцеві жителі, водій автомобіля отримав незначні тілесні ушкодження.



Фото ДТП

За зовнішніми ознаками водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка доставили до медзакладу для проведення медичного освідування та додаткового огляду, а пізніше — затримали.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох осіб слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.