На Ровенщине автомобиль вылетел на обочину и сбил женщину с двумя детьми

В субботу, 28 июля, на Ровенщине вблизи села Здовбица Здолбуновского района, автомобиль наехал на женщину и двоих детей, которые шли по обочине. От полученных травм женщина погибла на месте.

Как сообщили в полиции, смертельное ДТП произошло около 10 часов утра.

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Водитель автомобиля "SKODA Octavia", 23-летний житель села Дермань, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилов погибла,

– рассказали в полиции.

Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительной информации мужчина был трезв.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя легковушки задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – добавили правоохранители.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.