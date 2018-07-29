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На Рівненщині автомобіль вилетів на узбіччя і збив жінку з двома дітьми

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Фото з місця смертельної ДТП на Рівненщині
Фото з місця смертельної ДТП на Рівненщині / Прес-служба поліції

У суботу, 28 липня, на Рівненщині неподалік села Здовбиця Здолбунівського району, автомобіль наїхав на жінку та двоє дітей, які йшли узбіччям. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Як повідомили у поліції смертельна ДТП сталася близько 10 години ранку.

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Водій автомобіля "SKODA Octavia", 23-річний житель села Дермань, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, здійснивши наїзд на жінку, яка йшла узбіччям разом із двома неповнолітніми дітьми. Внаслідок отриманих травм 48-річна жителька Квасилова загинула,
– розповіли у поліції.

Дітей доставили до лікарні, загрози їхньому життю немає. За попередньою інформацією чоловік був тверезий. 

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водія легковика затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – додали правоохоронці. 

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Рівне
Джерело: 24 Канал
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