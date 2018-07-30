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На Ровненщине пьяный водитель наехал на полицейского

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ДТП с полицейским в Ровенской области
ДТП с полицейским в Ровенской области / Иллюстративное фото

На Ровненщине в понедельник, 30 июля, водитель автомобиля наехал на патрульного полицейского, когда тот предложил нарушителю пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Как говорится в сообщении полиции, инцидент произошел около трех часов ночи на автодороге "Киев-Чоп" в селе Грушвица Вторая во время оформления дорожно-транспортного происшествия.

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"Во время оказания помощи в оформлении ДТП с механическими повреждениями экипаж патрульных заметил автомобиль "Аudi", который едва не сбил ограждающие конусы. Полицейские остановили легковушку и во время общения с водителем заметили, что он нетрезв. Мужчине предложили в установленном законом порядке пройти освидетельствование на состояние опьянения", – рассказывают в полиции.

Чтобы избежать медицинского осмотра, мужчина резко начал движение автомобилем слева и совершил наезд на 28-летнего лейтенанта.

В результате наезда полицейский получил ушиб голени и каретой скорой был доставлен в больницу. Злоумышленника, которым оказался 28-летний житель, задержали на месте происшествия. Сейчас он общается со следователями,
– сообщили правоохранители.

По фактам сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и насилия в отношении работника правоохранительного органа по части 2 статьи 342 и частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Ровно
Источник: 24 Канал
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