На Рівненщині п'яний водій наїхав на поліцейського

На Рівненщині у понеділок, 30 липня, водій автомобіля наїхав на патрульного поліцейського, коли той запропонував порушнику пройти огляд на стан сп'яніння.

Як йдеться у повідомленні поліції, інцидент стався близько третьої години ночі на автодорозі "Київ–Чоп" у селі Грушвиця Друга під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

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"Під час надання допомоги в оформленні ДТП з механічними пошкодженнями екіпаж патрульних помітив автомобіль "Аudi", який ледь не збив огороджувальні конуси. Поліцейські зупинили легковик та під час спілкування з водієм помітили, що він нетверезий. Чоловікові запропонували у встановленому законом порядку пройти огляд на стан сп’яніння", – розповідають у поліції.

Аби уникнути медичного огляду, чоловік різко розпочав рух автомобілем ліворуч та здійснив наїзд на 28-річного лейтенанта.

У результаті наїзду поліцейський отримав забій гомілки та каретою швидкої був доставлений до лікарні. Зловмисника, яким виявився 28-річний рівнянин, затримали на місці події. Нині він спілкується зі слідчими,

– повідомили правоохоронці.

За фактами опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та насильства щодо працівника правоохоронного органу за частиною 2 статті 342 та частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.