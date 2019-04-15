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      На Ровенщине пьяный водитель устроил погоню: его останавливали со стрельбой – фото

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      На Ровенщине пьяный водитель устроил голливудские гонки: его останавливали со стрельбой
      На Ровенщине пьяный водитель устроил голливудские гонки: его останавливали со стрельбой / Полиция

      На Ровенщине водитель БМВ на иностранной регистрации устроил гонки: он несся по дороге на бешеной скорости, игнорировал указания полиции остановиться и таранил авто правоохранителей. Остановили горе-водителя только выстрелы по колесам его машины.

      Нарушитель, убегая на большой скорости от полицейских, протаранил авто сотрудников полиции.

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      После этого, пытаясь развернуться, уже на встречной полосе врезался в другое авто патрульных – Mitsubishi Outlander, которым правоохранители пытались заблокировать движение.


      Полиция задержала водителя-нарушителя

      Водителем оказался житель одного из сел района. За руль он сел в пьяном виде. К тому же, в салоне авто правоохранители нашли травматический пистолет без документов.


      У водителя нашли травматический пистолет

      Сейчас решается вопрос о задержании нарушителя. Досудебное расследование начали по факту сопротивления и насилия в отношении работника полиции.

      В результате ДТП, двое работников патрульной полиции с ушибами обратились в больницу. Также незначительные травмы получил и пассажир автомобиля БМВ, 32-летний односельчанин водителя. Его жизни ничего не угрожает.


      Нарушитель таранил авто полицейских

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      Теги: Транспорт Новости Украины Авто Ровно Полиция Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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