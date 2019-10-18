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      На Ровенщине произошел взрыв на химзаводе: фото

      54 Читати новину українською
      Пожар на химзаводе "Колор Семь"
      Пожар на химзаводе "Колор Семь" / ГСЧС

      Инцидент произошел в четверг вечером, 17 октября, в селе Клевань. На территории химического предприятия "Колор Семь" взорвался один из резервуаров в помещении для очистки использованных емкостей для краски.

      Об этом сообщили чрезвычайники Ровенской на своей фейсбук-странице.

      К теме: В Киеве с помощью взрывчатки попытались ограбить банк фото

      Спасатели одновременно тушили очаг возгорания и рядом расположенные здания. За 40 минут пожар удалось локализовать, через почти 40 минут ее полностью потушен.

      Пожежа на хімзаводі
      Взрыв произошел в одном из помещений завода / ГСЧС

      вибух на хімзаводі
      Пожарные тушили источник возгорания и соседнее примиження / ГСЧС

      Причиной взрыва могло стать локальное замыкание. На место происшествия вызвали лабораторию, для превиркы возможного наличия вредных выбросов в атмосферу, однако замеры будут проводить только утром.

      вибух на хімзаводі
      Возможной причиной возгорания предварительно считается короткое замыкание / ДСНС

      Вибух на хімзаводі
      Утром спецбригада проведет замеры загрязнения заветной / ГСЧС

      К счастью жертв и пострадавших нет. Окончательные причина пожара и нанесенный материальный ущерб еще устанавливаются.

      вибух на хімзаводі
      Пожар в помещении, где произошел взрыв / ГСЧС


      вибух на хімзаводі
      Пожарные ликвидировали возгорание через спустя почти 80 минут / ГСЧС

      К слову, 10 октября вспыхнул масштабный пожар на складе с растворителем для красок в Тернополе. Потушить огонь пытались 30 спасателей и 4 автоцистерны. Главная опасность возгорания заключалась в том, что рядом расположена нефтебаза.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Ровно Взрыв ГСЧС Новости Украины
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