Инцидент произошел в четверг вечером, 17 октября, в селе Клевань. На территории химического предприятия "Колор Семь" взорвался один из резервуаров в помещении для очистки использованных емкостей для краски.

Об этом сообщили чрезвычайники Ровенской на своей фейсбук-странице.

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Спасатели одновременно тушили очаг возгорания и рядом расположенные здания. За 40 минут пожар удалось локализовать, через почти 40 минут ее полностью потушен.



Взрыв произошел в одном из помещений завода / ГСЧС



Пожарные тушили источник возгорания и соседнее примиження / ГСЧС

Причиной взрыва могло стать локальное замыкание. На место происшествия вызвали лабораторию, для превиркы возможного наличия вредных выбросов в атмосферу, однако замеры будут проводить только утром.



Возможной причиной возгорания предварительно считается короткое замыкание / ДСНС



Утром спецбригада проведет замеры загрязнения заветной / ГСЧС

К счастью жертв и пострадавших нет. Окончательные причина пожара и нанесенный материальный ущерб еще устанавливаются.



Пожар в помещении, где произошел взрыв / ГСЧС





Пожарные ликвидировали возгорание через спустя почти 80 минут / ГСЧС

К слову, 10 октября вспыхнул масштабный пожар на складе с растворителем для красок в Тернополе. Потушить огонь пытались 30 спасателей и 4 автоцистерны. Главная опасность возгорания заключалась в том, что рядом расположена нефтебаза.