На Рівненщині стався вибух на хімзаводі: фото
Інцидент стався у четвер ввечері, 17 жовтня, в селі Клевань. На території хімічного підприємства "Колор Сім" вибухнув один із резервуарів у приміщенні для очистки використаних ємностей для фарби.
Про це повідомили надзвичайники Рівненщини на своїй фейсбук-сторінці.
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Рятувальники одночасно гасили осередок займання та поруч розташовані будівлі. За 40 хвилин пожежу вдалося локалізувати, ще через майже 40 хвилин її повністю загасили.
Вибух стався в одному з приміщень заводу / ДСНС
Пожежники гасили джерело займання і сусіднє приміження / ДСНС
Причиною вибуху могло стати локальне замикання. На місце події викликали лабораторію, для превірки можливої наявності шкідливих викидів в атмосферу, однак заміри будуть проводити лише вранці.
Можливою причиною займання попередньо вважається коротке замикання / ДСНС
На ранок спецбригада проведе заміри забруднення повітня / ДСНС
На щастя жертв та постраждалих не має. Остаточні причина пожежі та завдані матеріальні збитки ще встановлюються.
Пожежа у приміженні де стався вибух / ДСНС
Пожежники ліквідували займання через через майже 80 хвилин / ДСНС
До слова, 10 жовтня спалахнула масштабна пожежа на складі з розчинником для фарб у Тернополі. Загасити вогонь намагалися 30 рятувальників і 4 автоцистерни. Головна небезпека займання полягала у тому, що поруч розташована нафтобаза.