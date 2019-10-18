08:10
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      На Рівненщині стався вибух на хімзаводі: фото

      982 Читать новость на русском
      Пожежа на хімзаводі "Колор Сім"
      Пожежа на хімзаводі "Колор Сім" / ДСНС

      Інцидент стався у четвер ввечері, 17 жовтня, в селі Клевань. На території хімічного підприємства "Колор Сім" вибухнув один із резервуарів у приміщенні для очистки використаних ємностей для фарби.

      Про це повідомили надзвичайники Рівненщини на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: У Києві за допомогою вибухівки спробували пограбувати банк: фото

      Рятувальники одночасно гасили осередок займання та поруч розташовані будівлі. За 40 хвилин пожежу вдалося локалізувати, ще через майже 40 хвилин її повністю загасили.

      Пожежа на хімзаводі
      Вибух стався в одному з приміщень заводу / ДСНС 

      вибух на хімзаводі
      Пожежники гасили джерело займання і сусіднє приміження / ДСНС

      Причиною вибуху могло стати локальне замикання. На місце події викликали лабораторію, для превірки можливої наявності шкідливих викидів в атмосферу, однак заміри будуть проводити лише вранці.

      вибух на хімзаводі
      Можливою причиною займання попередньо вважається коротке замикання / ДСНС

      Вибух на хімзаводі
      На ранок спецбригада проведе заміри забруднення повітня / ДСНС

      На щастя жертв та постраждалих не має. Остаточні причина пожежі та завдані матеріальні збитки  ще встановлюються.

      вибух на хімзаводі
      Пожежа у приміженні де стався вибух / ДСНС

      вибух на хімзаводі
      Пожежники ліквідували займання через через майже 80 хвилин / ДСНС

      До слова, 10 жовтня спалахнула масштабна пожежа на складі з розчинником для фарб у Тернополі. Загасити вогонь намагалися 30 рятувальників і 4 автоцистерни. Головна небезпека займання полягала у тому, що поруч розташована нафтобаза.

      blog_ava
      Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      3075
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України ДСНС Вибух Рівне
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Павелко та Суркіс розпочали війну: в хід пішли патріотизм та "Динамо"
      сьогодні , 07:40 Павелко та Суркіс розпочали війну: в хід пішли патріотизм та "Динамо"
      Ігор Саджениця 267
      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      17 жовтня , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      Павло Казарін 1286
      Про зарплату прикордонників, корупцію та "стіну" на кордоні з РФ: ексклюзивне інтерв'ю Дейнека
      17 жовтня , 21:00 Про зарплату прикордонників, корупцію та "стіну" на кордоні з РФ: ексклюзивне інтерв'ю Дейнека
      Марія Бондар 1631
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      17 жовтня , 20:30 Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      Ірина Поліщук 12067
      50 днів в Раді: "слуги народу" починають морально готуватись до перевиборів
      17 жовтня , 20:00 50 днів в Раді: "слуги народу" починають морально готуватись до перевиборів
      Антон Голобородько 4951
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук