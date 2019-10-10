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      У Тернополі масштабна пожежа на складі з розчинником для фарб: фото, відео

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      Пожежа в Тернополі
      Пожежа в Тернополі / пресслужба ДСНС

      Склад палає неподалік від центру міста, у районі під назвою Новий Світ. Головна небезпека займання полягає у тому, що поруч розташована нафтобаза.

      Орієнтовна площа пожежі – 100 метрів квадратних. Інформація про займання надійшла до рятувальників близько полудня. Про це інформує пресслужба ДСНС.

      Загасити вогонь намагаються 30 рятувальників і 4 автоцистерни. О 13:02 пожежу вдалося локалізувати, втім, повністю ліквідувати полум’я поки не вдається.

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      Клуби чорного диму видно з усіх точок міста. Мешканці мікрорайону скаржаться, що дихати нічим, тому намагаються не відкривати вдома вікна та не виходити на вулицю, інформує місцеве видання "20 хвилин".

      Масштабна пожежа в Тернополі: відео

      Склад з розчинниками для фарб розташований на вулиці Лук’яновича.

      По прибутті рятувальники встановили, що горять стелажі з розчинниками для фарби. По сусідству з палаючим складом – нафтобаза. Наразі вдалося запобігти перекиданню вогню на неї,
      – звітують у ДСНС.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Тернопіль Пожежа ДСНС
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