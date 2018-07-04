На Ровенщине сожгли авто местного чиновника

Ночью 4 июля в городе Дубровица подожгли автомобиль Volkswagen Passat B5, который принадлежал заместителю председателя Дубровицкой районной государственной администрации Николаю Кохно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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Около четырех часов ночи в полицию сообщили, что на улице Воробинская во дворе Дубровицкой районной государственной администрации горит авто, которое принадлежит заместителю председателя. Огнем почти полностью уничтожен Volkswagen Passat B5,

– говорится в сообщении.

Кроме того, еще одно приключение с пожаром автомобиля произошло ночью в Ровно. Там, на улице Гурьева загорелась элитная иномарка BMW X6, принадлежащая 36-летнему жителю. Огонь уничтожил всю переднюю часть внедорожника.

Как установили правоохранители, причиной обоих возгораний автомобилям был поджог.

В полиции открыли уголовные производства по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений и все обстоятельства произошедшего.

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