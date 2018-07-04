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На Рівненщині спалили авто місцевого чиновника

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На Рівненщині вночі спалили два автомобілі
На Рівненщині вночі спалили два автомобілі / rv.npu.gov.ua

Вночі 4 липня у місті Дубровиця підпалили автомобіль Volkswagen Passat B5, який належав заступнику голови Дубровицької районної державної адміністрації Миколі Кохну.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

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Близько четвертої години ночі до поліції повідомили, що на вулиці Воробинська на подвір’ї Дубровицької районної державної адміністрації горить авто, яке належить заступникові голови. Вогнем майже повністю знищено Volkswagen Passat B5,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, ще одна пригода з пожежею автомобіля сталася вночі у Рівному. На вулиці Гур’єва в Рівному загорілася елітна іномарка BMW X6, яка належить 36-річному рівнянину. Вогонь знищив всю передню частину позашляховика.

Як встановили правоохоронці, причиною обох загорянь автомобілів був підпал.

У поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України за фактами умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів та усі обставини події.


На Рівненщині спалили елітний автомобіль

Теги: Новини України Поліція Рівне Пожежа
Джерело: 24 Канал
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