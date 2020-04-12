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      На Ровенщине загорелась территория монастыря Московского патриархата: фото

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      На территории Свято-Успенского мужского монастыря в селе Липки Ровненской области вспыхнул пожар. Там занялись три хозяйственные постройки.

      Сообщение о пожаре поступило утром 12 апреля. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщает ГСЧС Ровненской области.

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      Отметим, что Свято-Успенский мужской монастырь в Липках подчиняется Московскому патриархату.


      Пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря / Фото ГСЧС

      Тушить пламя приехали 40 спасателей. Им удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. По состоянию на 14:00 проводятся работы по окончательной ликвидации пожара.


      Пожар в Ровненской области / Фото ГСЧС

      Жертв и пострадавших от пожара нет. Его причины сейчас устанавливают.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Религия УПЦ МП Ровно Пожар Новости Украины
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