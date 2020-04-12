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      На Рівненщині загорілася територія монастиря Московського патріархату: фото

      - Читать новость на русском
      Фото з місця пожежі / bbc.com/ukrainian

      На території Свято-Успенського чоловічого монастиря, що у селі Липки на Рівненщині, спалахнула пожежа. Там зайнялись три господарські будівлі.

      Повідомлення про пожежу надійшло зранку 12 квітня. Площа займання сягнула 400 квадратних метрів, повідомляє ДСНС Рівненщини.

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      Зазначимо, що Свято-Успенський чоловічий монастир у Липках підпорядковується Московському патріархату.

      Гасити полум'я приїхало 40 рятувальників. Їм вдалось запобігти подальшому поширенню вогню. Станом на 14:00 проводяться роботи щодо остаточної ліквідації пожежі.

      Пожежа на території Свято-Успенського монастиря: фото


      Жертв та постраждалих від пожежі немає. Її причини наразі встановлюють.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Релігія УПЦ МП Рівне Пожежа Новини України
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