На Рівненщині загорілася територія монастиря Московського патріархату: фото

На території Свято-Успенського чоловічого монастиря, що у селі Липки на Рівненщині, спалахнула пожежа. Там зайнялись три господарські будівлі.

Повідомлення про пожежу надійшло зранку 12 квітня. Площа займання сягнула 400 квадратних метрів, повідомляє ДСНС Рівненщини. Зверніть увагу Вербна неділя і карантин: українці попри обмеження йдуть до храмів – фото і відео порушень Зазначимо, що Свято-Успенський чоловічий монастир у Липках підпорядковується Московському патріархату. Гасити полум'я приїхало 40 рятувальників. Їм вдалось запобігти подальшому поширенню вогню. Станом на 14:00 проводяться роботи щодо остаточної ліквідації пожежі. Пожежа на території Свято-Успенського монастиря: фото

Жертв та постраждалих від пожежі немає. Її причини наразі встановлюють.