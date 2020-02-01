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      На Ровенской АЭС отключили один из энергоблоков

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      На Ровенской АЭС отключили энергоблок №3: причины – неизвестны / Пресс-служба РАЭС

      На Ровенской атомной электростанции отключили от сети энергоблок №3. Сейчас реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи 1 февраля.

      Как подчеркнули в Энергоатоме, причины отключения выясняют специалисты. По состоянию на 4 часа утра здесь работали только энергоблоки №2 и №4. Замечаний к работе оборудования и персонала не было. Суммарная нагрузка этих энергоблоков составляет 1 417 МВт.

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      Также на станции добавили, что на энергоблоке №1 продолжается планово-предупредительный ремонт. Все работы проводят, согласно графику.

      Всего на Ровенской АЭС нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние находятся здесь в рамках действующих норм и без изменений.

      К слову, в прошлом году в конце апреля на Ровенской АЭС произошел пожар. В результате из-за повреждения и дальнейшего возгорания трансформатора отключили блок №3. Также отключилась первая система шин мощностью 330 кВ.

      Что известно о Ровненской АЭС?Это одна из 5 атомных электростанций, которые есть в Украине (остальные четыре – это Южноукраинская, Хмельницкая, Чернобыльская, Запорожская). Станция располагается вблизи города Вараш (бывший Кузнецовск) на западном Полесье, также неподалеку протекает река Стырь. Строить Ровенскую электростанцию ​​начали в 1973 году, а впервые ввели ее в эксплуатацию в 1980 – 81 годах (1-й и 2-й энергоблоки). В 1986-м начал работу 3-й энергоблок, а в 2004-м – 4-й. 2 июля 2018 года было заявлено о подготовке к строительству энергоблока №5.

      Суммарная мощность энергоблоков станции – 2835 МВт.

      – Блок №1 – 420 тысяч кВт,

      – Блок №2 – 415 тысяч кВт,

      – Блок №3 – 1 миллион кВт,

      – Блок №4 – 1 миллион кВт.

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      Теги: Новости Украины Электроэнергия Энергетика Чрезвычайное происшествие АЭС Ровно
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