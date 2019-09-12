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      На Ровненщине люди страдают от неизвестного налета: фото, видео

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      В одном из сел на Ровненщине люди вышли на протест из-за неизвестного белого налета, которым покрыло машины и овощи. Местные уверены, что все из-за завода, работающего по соседству.

      По словам жителей села, соседнее предприятие производит известь, а выбросы, образующиеся при его производстве, разлетаются и припорашивают все вокруг из-за отсутствия фильтров.

      К слову: Компания вывозила опасные отходы на обычную свалку вместо утилизации: ужасные фото

      Представители органов контроля отметили, что разрешение на выбросы известково-силикатный завод имеет. Его выдали в 2018 году.

      "Разрешение выдается на 10 лет. Там, конечно, есть фильтры, но правильно ли они их используют, мы сказать не можем", – пояснил заместитель директора департамента экологии Ровненской ОГА Анатолий Шавурский.

      рівне викиди
      Фрукты покрыты белым налетом

      наліт рівне
      Жители жалуются, что не могут собирать урожай

      наліт рівне
      Жители уверены, что все из-за завода, который производит известь

      Известково-силикатный завод работает в селе уже 50 лет. Его юрист Сергей Веремчук заверил, что предприятие придерживается всех норм. Белый налет – не из-за его работы. Но ни митингующих, ни контролеров для проверки на предприятие не пустил. Мол, без предупреждения этого делать нельзя. И призывает контроллеров проверить другие производства. На территории села еще есть асфальтные предприятия.

      "Это предприятие было построено в 69 году и никогда не было никаких вопросов, а когда здесь асфальтные заводы стали и деревообрабатывающие, то из-за этого все", – отметил Веремчук.

      рівне протест
      Люди вышли на протест

      Контроллеры обещали вернуться, но уже с разрешением на проверку.

      "Согласно закону, мы направили обращение для согласования в Центральный орган исполнительной власти. Когда получим согласование, то тогда сможем провести проверку и замеры", – добавил государственный инспектор по охране окружающей природной среды Полесского округа Наталья Мельник.

      протест рівне наліт
      Крестьяне требуют, чтобы завод установил фильтры

      Крестьяне сдаваться не думают – если местная власть будет игнорировать проблему, то обещают перекрывать дороги. Если и это не поможет – будут жаловаться президенту.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Протесты Ровно Экология
      Источник: 24 канал
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