На Ровненщине люди страдают от неизвестного налета: фото, видео

В одном из сел на Ровненщине люди вышли на протест из-за неизвестного белого налета, которым покрыло машины и овощи. Местные уверены, что все из-за завода, работающего по соседству.

По словам жителей села, соседнее предприятие производит известь, а выбросы, образующиеся при его производстве, разлетаются и припорашивают все вокруг из-за отсутствия фильтров.

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Представители органов контроля отметили, что разрешение на выбросы известково-силикатный завод имеет. Его выдали в 2018 году.

"Разрешение выдается на 10 лет. Там, конечно, есть фильтры, но правильно ли они их используют, мы сказать не можем", – пояснил заместитель директора департамента экологии Ровненской ОГА Анатолий Шавурский.



Фрукты покрыты белым налетом



Жители жалуются, что не могут собирать урожай



Жители уверены, что все из-за завода, который производит известь

Известково-силикатный завод работает в селе уже 50 лет. Его юрист Сергей Веремчук заверил, что предприятие придерживается всех норм. Белый налет – не из-за его работы. Но ни митингующих, ни контролеров для проверки на предприятие не пустил. Мол, без предупреждения этого делать нельзя. И призывает контроллеров проверить другие производства. На территории села еще есть асфальтные предприятия.

"Это предприятие было построено в 69 году и никогда не было никаких вопросов, а когда здесь асфальтные заводы стали и деревообрабатывающие, то из-за этого все", – отметил Веремчук.



Люди вышли на протест

Контроллеры обещали вернуться, но уже с разрешением на проверку.

"Согласно закону, мы направили обращение для согласования в Центральный орган исполнительной власти. Когда получим согласование, то тогда сможем провести проверку и замеры", – добавил государственный инспектор по охране окружающей природной среды Полесского округа Наталья Мельник.



Крестьяне требуют, чтобы завод установил фильтры

Крестьяне сдаваться не думают – если местная власть будет игнорировать проблему, то обещают перекрывать дороги. Если и это не поможет – будут жаловаться президенту.