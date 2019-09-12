На Рівненщині люди потерпають від невідомого нальоту: фото, відео

В одному зі сіл на Рівненщині люди вийшли на протест через невідомий білий наліт, яким покрило машини та городину. Місцеві певні, все через завод, що працює по-сусідству.

За словами жителів села, сусіднє підприємство виробляє вапно, а викиди, які утворюються під час його виробництва, розлітаються і припорошують усе навколо через відсутність фільтрів.

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Представники органів контролю зазначили, що дозвіл на викиди вапняно-силікатний завод має. Його видали у 2018 році.

"Дозвіл видається на 10 років. Там звичайно є фільтри, але чи вони їх правильно використовують, ми сказати не можемо", – пояснив заступник директора департаменту екології Рівненської ОДА Анатолій Шавурський.



Фрукти покриті білим нальотом



Жителі скаржаться, що не можуть збирати урожай



Жителі певні, що все через завод, який виробляє вапно

Вапняно-силікатний завод працює у селі вже 50 років. Його юрист Сергій Веремчук запевнив, що підприємство дотримується усіх норм. Білий наліт – не через його роботу. Але ані мітингувальників, ані контролерів для перевірки на підприємство не пустив. Мовляв, без попередження цього робити не можна. І закликає контролерів перевірити інші виробництва. На території села ще є асфальтні підприємства.

"Це підприємство було збудоване у 69 році і ніколи не було ніяких питань, а коли тут асфальтні заводи стали і деревообробні, то через це все", – зазначив Веремчук.



Люди вийшли на протест

Контролери обіцяли повернутися, але вже з дозволом на перевірку.

"Згідно з законом, ми направили звернення для погодження до Центрального органу виконавчої влади. Коли отримаємо погодження, то тоді зможемо провести перевірку і заміри", – додала державна інспекторка з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу Наталія Мельник.



Селяни вимагають, щоб завод встановив фільтри

Селяни здаватись не думають – якщо місцева влада ігноруватиме проблему, то обіцяють перекривати дороги. Якщо і це не допоможе – будуть скаржитись президенту.