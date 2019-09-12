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      На Рівненщині люди потерпають від невідомого нальоту: фото, відео

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      В одному зі сіл на Рівненщині люди вийшли на протест через невідомий білий наліт, яким покрило машини та городину. Місцеві певні, все через завод, що працює по-сусідству.

      За словами жителів села, сусіднє підприємство виробляє вапно, а викиди, які утворюються під час його виробництва, розлітаються і припорошують усе навколо через відсутність фільтрів.

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      Представники органів контролю зазначили, що дозвіл на викиди вапняно-силікатний завод має. Його видали у 2018 році.

      "Дозвіл видається на 10 років. Там звичайно є фільтри, але чи вони їх правильно використовують, ми сказати не можемо", – пояснив заступник директора департаменту екології Рівненської ОДА Анатолій Шавурський.

      рівне викиди
      Фрукти покриті білим нальотом

      наліт рівне
      Жителі скаржаться, що не можуть збирати урожай

      наліт рівне
      Жителі певні, що все через завод, який виробляє вапно

      Вапняно-силікатний завод працює у селі вже 50 років. Його юрист Сергій Веремчук запевнив, що підприємство дотримується усіх норм. Білий наліт – не через його роботу. Але ані мітингувальників, ані контролерів для перевірки на підприємство не пустив. Мовляв, без попередження цього робити не можна. І закликає контролерів перевірити інші виробництва. На території села ще є асфальтні підприємства.

      "Це підприємство було збудоване у 69 році і ніколи не було ніяких питань, а коли тут асфальтні заводи стали і деревообробні, то через це все", – зазначив Веремчук.

      рівне протест
      Люди вийшли на протест 

      Контролери обіцяли повернутися, але вже з дозволом на перевірку.

      "Згідно з законом, ми направили звернення для погодження до Центрального органу виконавчої влади. Коли отримаємо погодження, то тоді зможемо провести перевірку і заміри", – додала державна інспекторка з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу Наталія Мельник.

      протест рівне наліт
      Селяни вимагають, щоб завод встановив фільтри

      Селяни здаватись не думають – якщо місцева влада ігноруватиме проблему, то обіцяють перекривати дороги. Якщо і це не допоможе – будуть скаржитись президенту.

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      Теги: Новини України Протести Екологія Рівне
      Джерело: 24 канал
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