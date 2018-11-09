На Ровненщине наказали учителя, таскавшего за ухо школьника за поздравление "Слава Украине"

Учитель школы №5 в Здолбунове на Ровненщине Роман Прилуцкий наказан за то, что таскал ученика Ивана Огородника за ухо к доске. Педагогу объявили выговор за его реакцию на приветствие школьника словами "Слава Украине".

Об этом сообщает UA Ровно.

24 канал сообщал, что в октябре в городе Здолбунов за патриотическое приветствие "Слава Украине" учитель взял за ухо ученика 8-го класса Ивана Огородника и поставил к доске, где он перед всем классом простоял пивуроку. Сам педагог утверждал, что наказал ученика за то, что тот шумов на перемене.

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Выводы школьной комиссии о получении учителем Прилуцким выговора озвучила директор заведения Жанна Рудик. Внутреннюю проверку проводили по факту конфликта между педагогом и восьмиклассником.

Мать ученика Иоанна Ходорчук по телефону сообщила, что довольна выводами школьной комиссии. Позицию Прилуцкого узнать не удалось, ведь на звонки журналистов он не ответил.