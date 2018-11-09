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      На Рівненщині покарали вчителя, який тягав за вухо школяра за вітання "Слава Україні"

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      На Рівненщині оголосили догану вчителеві, який покарав учня за вітання "Слава Україні"
      На Рівненщині оголосили догану вчителеві, який покарав учня за вітання "Слава Україні" / Кадр з відео

      Вчитель школи №5 у Здолбунові на Рівненщині Роман Прилуцький отримав покарання за те, що тягав учня Івана Огородника за вухо до дошки. Педагогу оголосили догану за його реакцію на привітання школяра словами "Слава Україні".

      Про це повідомляє UA: Рівне.

      24 канал повідомляв, що у жовтні у місті Здолбунів через патріотичне вітання "Слава Україні" вчитель взяв за вухо учня 8-го класу Івана Огородника і поставив до дошки, де той перед усім класом простояв півуроку. Сам педагог стверджував, що покарав учня за те, що той шумів на перерві.

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      Висновки шкільної комісії про висунення вчителеві Прилуцькому догани озвучила директорка закладу Жанна Рудик. Внутрішню перевірку проводили за фактом конфлікту між педагогом і восьмикласником.

      Матір учня Іванна Ходорчук телефоном повідомила, що задоволена висновками шкільної комісії. Позицію Прилуцького дізнатися не вдалося, адже на дзвінки журналістів він не відповів.

       
       

       

      Теги: Новини України Скандал Освіта Рівне Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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