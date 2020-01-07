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      На Рождество боевик на Донбассе расстрелял "коллег" из своего бандформирования

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      Пророссийские боевики показали свои "лицо и сущность" / slovoidilo.ua

      Украинская разведка установила, что 6 января один из пророссийских боевиков в состоянии наркотического и алкогольного опьянения расстрелял других боевиков из своей "роты".

      Об инциденте в среде пророссийских боевиков рассказала пресс-служба Объединенных сил в фейсбуке.

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      В ОС сообщили, что разведка получила информацию, которая "полностью характеризует настоящее" лицо и сущность "представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют украинский Донбасс".

      Инцидент между боевиками произошел ночью 6 января, накануне Рождества, в оккупированном поселке Куликово Донецкой области.

      Один из боевиков подразделения, дежуривший на передовой в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара, расстрелял боевиков из своей роты, находившихся рядом с ним,
      – говорится в сообщении разведки.

      Конечно, добавили в пресс-службе ОС, такую ​​информацию "российские СМИ никогда не обнародуют, или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах ВСУ".

      Війна
      Оккупированные территории, линия разграничения и пункты разведения / Инфографика 24 канала

      Напомним, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (ранее – Красный Луч) патруль ОБСЕ зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра (запрещенные минскими соглашениями).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Пророссийские боевики Оккупированные территории
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