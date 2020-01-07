На Рождество боевик на Донбассе расстрелял "коллег" из своего бандформирования

Украинская разведка установила, что 6 января один из пророссийских боевиков в состоянии наркотического и алкогольного опьянения расстрелял других боевиков из своей "роты".

Об инциденте в среде пророссийских боевиков рассказала пресс-служба Объединенных сил в фейсбуке.

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В ОС сообщили, что разведка получила информацию, которая "полностью характеризует настоящее" лицо и сущность "представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют украинский Донбасс".

Инцидент между боевиками произошел ночью 6 января, накануне Рождества, в оккупированном поселке Куликово Донецкой области.

Один из боевиков подразделения, дежуривший на передовой в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара, расстрелял боевиков из своей роты, находившихся рядом с ним,

– говорится в сообщении разведки.

Конечно, добавили в пресс-службе ОС, такую ​​информацию "российские СМИ никогда не обнародуют, или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах ВСУ".



Оккупированные территории, линия разграничения и пункты разведения / Инфографика 24 канала

Напомним, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (ранее – Красный Луч) патруль ОБСЕ зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра (запрещенные минскими соглашениями).