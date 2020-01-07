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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      На Різдво бойовик на Донбасі розстріляв "колег" зі свого бандформування

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      Проросійські бойовики показали свої "обличчя і сутність" / slovoidilo.ua

      Українська розвідка встановила, що 6 січня один з проросійських бойовиків у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння розстріляв інших бойовиків зі своєї "роти".

      Про інцидент у середовищі проросійських бойовиків розповіла пресслужба Об'єднаних сил у фейсбуці. 

      Читайте також: Навіть напередодні Різдва бойовики не припиняли обстрілювати українців

      У ОС повідомили, що розвідка отримала інформацію, яка "цілком характеризує справжнє "обличчя і сутність" представників бандформувань, які на чолі з російськими найманцями тероризують український Донбас". 

      Інцидент між бойовиками стався вночі 6 січня, напередодні Різдва, в окупованому селищі Кулікове Донецької області. 

      Один із бойовиків підрозділу, який чергував на передовій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що перебували поруч із ним,
      – мовиться у повідомленні розвідки. 

      Звісно, додали у пресслужбі ОС, таку інформацію "російські ЗМІ ніколи не оприлюднять, або фантазуватимуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи ЗСУ". 

      Війна
      Окуповані території, лінія розмежування та пункти розведення / Інфографіка 24 каналу

      Нагадаємо, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (раніше – Красний Луч) патруль ОБСЄ зафіксував 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (заборонені мінськими угодами).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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