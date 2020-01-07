На Різдво бойовик на Донбасі розстріляв "колег" зі свого бандформування

Українська розвідка встановила, що 6 січня один з проросійських бойовиків у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння розстріляв інших бойовиків зі своєї "роти".

Про інцидент у середовищі проросійських бойовиків розповіла пресслужба Об'єднаних сил у фейсбуці.

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У ОС повідомили, що розвідка отримала інформацію, яка "цілком характеризує справжнє "обличчя і сутність" представників бандформувань, які на чолі з російськими найманцями тероризують український Донбас".

Інцидент між бойовиками стався вночі 6 січня, напередодні Різдва, в окупованому селищі Кулікове Донецької області.

Один із бойовиків підрозділу, який чергував на передовій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що перебували поруч із ним,

– мовиться у повідомленні розвідки.

Звісно, додали у пресслужбі ОС, таку інформацію "російські ЗМІ ніколи не оприлюднять, або фантазуватимуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи ЗСУ".



Окуповані території, лінія розмежування та пункти розведення / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (раніше – Красний Луч) патруль ОБСЄ зафіксував 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (заборонені мінськими угодами).