23:08
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Неподалік лінії розмежування на Донбасі зафіксували 22 "Гради"

      36 Читать новость на русском
      Поблизу лінії розмежування зафіксували "Гради" / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики на окупованих територіях Донбасу й далі не дотримуються мінських домовленостей. Вони розмістили військову техніку біля ліній розведення у забороненій зоні.

      У звіті ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній Україні території зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. Про це повідомили в Українському СЦКК

      Читайте також: В ОБСЄ вперше зафіксували камери бойовиків у Золотому на ділянках розведення

      4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (раніше – Красний Луч) патруль Спостережної місії ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (заборонені мінськими угодами).

      "Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння на всій лінії розмежування сторін", – наголосили в СЦКК. 

      Нагадаємо, СЦКК – Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

      Розведення
      Лінія розмежування та пункти розведення сил і засобів / Інфографіка 24 каналу

      Новини з фронту: Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського військового

      Спецпризначенці ЗСУ отримали власну бойову ескадрилью
      сьогодні
      3624
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Зброя Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Головні новини 6 січня: українці святкують Різдвяний Святвечір, скандал з російською блогеркою
      Ірина Кошанська 938
      сьогодні , 20:30 "Слуги народу" взялися за зміни: найочікуваніші голосування в 2020 році
      Анна Калюжна 963
      сьогодні , 19:11 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 936
      сьогодні , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 3159
      сьогодні , 16:03 У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною
      Олена Трибушна 2841
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук