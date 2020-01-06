Неподалік лінії розмежування на Донбасі зафіксували 22 "Гради"
Проросійські бойовики на окупованих територіях Донбасу й далі не дотримуються мінських домовленостей. Вони розмістили військову техніку біля ліній розведення у забороненій зоні.
У звіті ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній Україні території зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. Про це повідомили в Українському СЦКК
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4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (раніше – Красний Луч) патруль Спостережної місії ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (заборонені мінськими угодами).
"Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння на всій лінії розмежування сторін", – наголосили в СЦКК.
Нагадаємо, СЦКК – Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Лінія розмежування та пункти розведення сил і засобів / Інфографіка 24 каналу
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