Неподалік лінії розмежування на Донбасі зафіксували 22 "Гради"

Проросійські бойовики на окупованих територіях Донбасу й далі не дотримуються мінських домовленостей. Вони розмістили військову техніку біля ліній розведення у забороненій зоні.

У звіті ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній Україні території зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. Про це повідомили в Українському СЦКК

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4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (раніше – Красний Луч) патруль Спостережної місії ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (заборонені мінськими угодами).

"Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння на всій лінії розмежування сторін", – наголосили в СЦКК.

Нагадаємо, СЦКК – Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



Лінія розмежування та пункти розведення сил і засобів / Інфографіка 24 каналу

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