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      Неподалеку от линии разграничения на Донбассе зафиксировали 22 "Града"

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      Вблизи линии разграничения зафиксировали "Грады" / Иллюстративное фото

      Пророссийские боевики на оккупированных территориях Донбасса и дальше не придерживаются минских договоренностей. Они разместили военную технику возле линий разведения в запретной зоне.

      В отчете ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной Украине территории зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. Об этом сообщили в Украинском СЦКК

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      4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (ранее – Красный Луч) патруль Наблюдательной миссии ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра (запрещены минскими соглашениями).

      "Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения на всей линии разграничения сторон", – подчеркнули в СЦКК.

      Напомним, СЦКК – Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

      Розведення

      Линия разграничения и пункты разведение сил и средств / Инфографика 24 канала

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      6 января
      2015
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Оружие Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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