Неподалеку от линии разграничения на Донбассе зафиксировали 22 "Града"

Пророссийские боевики на оккупированных территориях Донбасса и дальше не придерживаются минских договоренностей. Они разместили военную технику возле линий разведения в запретной зоне.

В отчете ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной Украине территории зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. Об этом сообщили в Украинском СЦКК

Читайте также: В ОБСЕ впервые зафиксировали камеры боевиков в Золотом на участках разведения

4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (ранее – Красный Луч) патруль Наблюдательной миссии ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра (запрещены минскими соглашениями).

"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения на всей линии разграничения сторон", – подчеркнули в СЦКК.

Напомним, СЦКК – Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Линия разграничения и пункты разведение сил и средств / Инфографика 24 канала

Новости с фронта: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный