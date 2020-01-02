В ОБСЕ впервые зафиксировали камеры боевиков в Золотом на участках разведения

На участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками.

Камера и антенна обнаружены возле блокпоста оккупационных вооруженных формирований. Технику повесили на электроопоре. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в Украине.

Важно: Украина определила новые точки разведения сил на Донбассе, – Загороднюк

По данным ОБСЕ, на южном краю участка разведения находились трое боевиков с нарукавными повязками с надписью СЦЦК.

Отметим, что Украина уже определила новые точки разведения сил и средств на Донбассе, но пока не может их назвать. Эти направления сейчас обсуждают в рамках Трехсторонней контактной группы.

Новое разведение войск на Донбассе состоится на 3 участках. Об этом договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Сроки проведения разведения – до следующей встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель 2020 года.

Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.