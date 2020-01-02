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      В ОБСЕ впервые зафиксировали камеры боевиков в Золотом на участках разведения

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      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали установку камер в Золотом / ЕРА

      На участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками.

      Камера и антенна обнаружены возле блокпоста оккупационных вооруженных формирований. Технику повесили на электроопоре. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в Украине.

      Важно: Украина определила новые точки разведения сил на Донбассе, – Загороднюк

      По данным ОБСЕ, на южном краю участка разведения находились трое боевиков с нарукавными повязками с надписью СЦЦК.

      Отметим, что Украина уже определила новые точки разведения сил и средств на Донбассе, но пока не может их назвать. Эти направления сейчас обсуждают в рамках Трехсторонней контактной группы.

      Новое разведение войск на Донбассе состоится на 3 участках. Об этом договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Сроки проведения разведения – до следующей встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель 2020 года.

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Операция Объединенных сил ОБСЕ Разведение войск Ситуация в Золотом
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