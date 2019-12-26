Украина определила новые точки разведения сил на Донбассе, – Загороднюк

Украина уже определила новые точки разведения сил и средств на Донбассе, но пока не может их назвать. Эти направления сейчас обсуждают в рамках Трехсторонней контактной группы.

Министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга 26 декабря отметил, что Украина уже активно готовится к разведению сил, передает "Интерфакс".

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Мы говорим о полном перемирии с 1 января. Мы сейчас готовимся к этому и будем работать по точкам. Да, мы определили наши точки. Они имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию соприкосновения,

– заявил Загороднюк.

По словам главы Минобороны, названия новых мест разведения пока нельзя озвучить. Но их активно обсуждают члены ТКГ в Минске.

"Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", – добавил министр.

Новое разведение войск на Донбассе состоится на 3 участках. Об этом договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Сроки проведения разведения – до следующей встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель 2020 года.

Где уже состоялось разведение сил на Донбассе?

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Согласно условиям, украинские военные отошли на расстояние, позволяющее вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала