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      Украина определила новые точки разведения сил на Донбассе, – Загороднюк

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      Украина уже определила 3 новые участка для разведения войск / Фото с Facebook Генштаба ВСУ

      Украина уже определила новые точки разведения сил и средств на Донбассе, но пока не может их назвать. Эти направления сейчас обсуждают в рамках Трехсторонней контактной группы.

      Министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга 26 декабря отметил, что Украина уже активно готовится к разведению сил, передает "Интерфакс".

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      Мы говорим о полном перемирии с 1 января. Мы сейчас готовимся к этому и будем работать по точкам. Да, мы определили наши точки. Они имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию соприкосновения,
      – заявил Загороднюк.

      По словам главы Минобороны, названия новых мест разведения пока нельзя озвучить. Но их активно обсуждают члены ТКГ в Минске.

      "Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", – добавил министр.

      Новое разведение войск на Донбассе состоится на 3 участках. Об этом договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Сроки проведения разведения – до следующей встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель 2020 года.

      Где уже состоялось разведение сил на Донбассе?

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Согласно условиям, украинские военные отошли на расстояние, позволяющее вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      Карта розведення військ на Донбасі
      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Война на Донбассе Разведение войск
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