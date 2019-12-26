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      Україна визначила нові точки розведення сил на Донбасі, – Загороднюк

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      Україна вже визначила 3 нові ділянки для розведення військ / Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

      Україна вже визначила нові точки розведення сил і засобів на Донбасі, але поки не може їх назвати. Ці напрямки наразі обговорюють у рамках Тристоронньої контактної групи.

      Міністр оборони Андрій Загороднюк під час брифінгу 26 грудня наголосив, що Україна вже активно готується до розведення сил, передає "Інтерфакс". 

      Важливо: Повне припинення вогню на Донбасі: військовий назвав два кроки

      Ми говоримо про повне перемир'я від 1 січня. Ми зараз готуємося до цього і будемо працювати за точками. Так, ми визначили наші точки. Вони мають абсолютно чіткий гуманітарний характер – тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення,
      – заявив Загороднюк.

      За словами очільника Міноборони, назви нових місць розведення поки що не можна озвучити. Але їх активно обговорюють члени ТКГ у Мінську.

      "Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків", – додав міністр.

      Нове розведення військ на Донбасі відбудеться на 3 ділянках. Про це домовились президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі. Терміни проведення розведення – до наступної зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень 2020 року.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі?

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      Карта розведення військ на Донбасі
      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Андрій Загороднюк Міністерство оборони України
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