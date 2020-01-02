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      В ОБСЄ вперше зафіксували камери бойовиків у Золотому на ділянках розведення

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      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували встановлення камер у Золотому / ЕРА

      На ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру та антену, встановлені бойовиками.

      Камеру та антену виявлено біля блокпоста окупаційних збройних формувань. Техніку почепили на електроопорі. Про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ в Україні.

      Важливо: Україна визначила нові точки розведення сил на Донбасі, – Загороднюк

      За даними ОБСЄ, на південному краї ділянки розведення перебувало троє бойовиків з нарукавними пов'язками з написом СЦЦК.

      Відзначимо, що Україна вже визначила нові точки розведення сил і засобів на Донбасі, але поки не може їх назвати. Ці напрямки наразі обговорюють у рамках Тристоронньої контактної групи.

      Нове розведення військ на Донбасі відбудеться на 3 ділянках. Про це домовились президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі. Терміни проведення розведення – до наступної зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень 2020 року.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі?

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ситуація у Золотому Розведення військ ОБСЄ Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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