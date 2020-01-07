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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Навіть напередодні Різдва бойовики не припиняли обстрілювати українців

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      Як минула доба на Донбасі / ТСН

      Напередодні Різдва, упродовж доби 6 січня, проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Як повідомляє пресцентр Об’єднаних сил, бойовики двічі відкривали вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" .

      Важливо! На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий: ім'я та фото героя

      Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано три постріли. Били окупанти з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл по захисниках Кримського.

      На жаль, у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

      Від початку поточної доби 7 січня російські окупаційні війська вогневу активність не проявляли. Втрат з українського боку немає.

      Упродовж доби 5 січня, напередодні Святвечора, бойовики тричі обстрілювали українських військових на Донбасі. У результаті один український воїн зазнав поранення.


      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      У святкову ніч військовий затримав зловмисника, врятувавши десятки людей
      сьогодні
      4090
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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