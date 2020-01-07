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      Даже накануне Рождества боевики не прекращали обстреливать украинцев

      18 Читати новину українською
      Как прошли сутки на Донбассе / ТСН

      Накануне Рождества, в течение суток 6 января, пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, боевики дважды открывали огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .

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      Однако в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три выстрела. Били оккупанты из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, зафиксированы обстрел по защитникам Крымского.

      К сожалению, в результате вражеского обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

      С начала текущих суток 7 января российские оккупационные войска огневую активность не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

      В течение суток 5 января, накануне Сочельника, боевики трижды обстреливали украинских военных на Донбассе. В результате один украинский воин получил ранения.

      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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