Даже накануне Рождества боевики не прекращали обстреливать украинцев

Накануне Рождества, в течение суток 6 января, пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, боевики дважды открывали огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .

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Однако в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три выстрела. Били оккупанты из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, зафиксированы обстрел по защитникам Крымского.

К сожалению, в результате вражеского обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток 7 января российские оккупационные войска огневую активность не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

В течение суток 5 января, накануне Сочельника, боевики трижды обстреливали украинских военных на Донбассе. В результате один украинский воин получил ранения.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала