На Сахалине россияне прыгают в снег прямо из окон многоэтажек: курьезное видео

Российский Сахалин замело снегом, который кое-где достигает двух метров в высоту. Сахалинцы даже не боятся выпрыгивать из окон многоэтажек, потому что их "страхуют" сугробы снега.

Так, в интернете появилось видео, как двое детей и подросток "ныряют" из окна прямо в снег.

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Смотрите видео, как сахалинцы ныряют в снег

Отметим, что из-за снегопада многие жители Сахалина оказались заблокированными в собственных домах. В регионе даже пришлось перекрыть междугородние трассы, а на одну из дорог сошли снежные лавины.