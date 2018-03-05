На Сахалине россияне прыгают в снег прямо из окон многоэтажек: курьезное видео
Российский Сахалин замело снегом, который кое-где достигает двух метров в высоту. Сахалинцы даже не боятся выпрыгивать из окон многоэтажек, потому что их "страхуют" сугробы снега.
Так, в интернете появилось видео, как двое детей и подросток "ныряют" из окна прямо в снег.
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Смотрите видео, как сахалинцы ныряют в снег
Отметим, что из-за снегопада многие жители Сахалина оказались заблокированными в собственных домах. В регионе даже пришлось перекрыть междугородние трассы, а на одну из дорог сошли снежные лавины.
Источник: 24 Канал
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