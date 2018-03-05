На Сахаліні росіяни стрибають в сніг прямо з вікон багатоповерхівок: курйозне відео
Російський Сахалін замело снігом, який подекуди сягає двох метрів заввишки.Сахалінці навіть не бояться вистрибувати з вікон багатоповерхівок, бо їх "страхують" кучугури снігу.
Так, в інтернеті з'явилось відео, як двоє дітей та підліток "пірнають" з вікна прямо у сніг.
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Дивіться відео, як сахалінці пірнають у сніг
Зазначимо, що через снігопад багато жителів Сахаліну опинилися заблокованими у власних будинках. У регіоні навіть довелося перекрити міжміські траси, а на одну з доріг зійшли снігові лавини.
Джерело: 24 Канал
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