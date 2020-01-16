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      На сайте один документ, а на комитете, – Устинова о предоставлении полномочий Нацгвардии

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      Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал к первому чтению законопроект № 2412 "О разведке". В нем есть пункт о наделении Нацгвардии статусом субъекта системы военной разведки. Однако нардепы утверждают, если посмотреть законопроект на сайте – этот пункт отсутствует.

      Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова уверена, что на комитете раздали другой вариант законопроекта.

      Читайте также: Тайный бюджет и агенты за рубежом: Аваков хочет превратить Нацгвардию в военную разведку

      Однако как в документе появился новый пункт – не понимает.

      Очень часто в стенах Верховной Рады происходит магия, или, давайте говорить откровенно, – шуллерство. В первом проекте закона, который подавался президенту, эта функция расширялась для Службы безопасности Украины, ее убрали. Если посмотреть на этот законопроект на сайте – этого пункта тоже нет, но на комитете раздали другой вариант. В нем уже появилось формулировка о возможности предоставления Нацгвардии возможности военной разведки,
      – сказала Устинова в эфире 24 канала.

      Также отметила, что большинство нардепов будут голосовать за законопроект "О разведке" только при одном условии – если пункт о Нацгвардии заберут. В Верховной Раде обещают это сделать.

      Нардеп добавила, что такая ситуация – точно не случайность.

      Что предусматривает законопроект?
      Нацгвардию смогут привлекать для выполнения разведывательных задач в военной сфере. Однако в "Центре противодействия коррупции" отмечают, что формулировки проекта настолько широкие и общие, что на практике это может выйти далеко за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребление. К примеру, в Нацгвардии смогут иметь тайный бюджет для закупок и внедрять агентов в различные учреждения за рубежом. Также на выполнение задач разведки подразделения Нацгвардии смогут внедрять агентуру за рубежом и организовывать там спецоперации.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Арсен Аваков Нацгвардія
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