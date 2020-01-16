На сайті один документ, а на комітеті інший, – Устінова про надання повноважень Нацгвардії

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав до першого читання законопроєкт № 2412 "Про розвідку". У ньому є пункт про наділення Нацгвардії статусом суб’єкта системи воєнної розвідки. Однак нардепи стверджують, якщо переглянути законопроєкт на сайті – цей пункт відсутній.

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова впевнена, що на комітеті роздали інший варіант законопроєкту.

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Однак як у документі з'явився новий пункт – не розуміє.

Дуже часто у стінах Верховної Ради відбувається магія, або, говорімо відверто, – шуллерство. В першому проєкті закону, який подавався президенту, ця функція розширювалася для Служби безпеки України, її прибрали. Якщо подивитись на цей законопроєкт на сайті – цього пункту теж немає, але на комітеті роздали інший варіант. У ньому вже з'явилося формулювання про можливість надання Нацгвардії можливості воєнної розвідки,

– сказала Устінова в ефірі 24 каналу.

Також зазначила, що більшість нардепів голосуватимуть за законопроєкт "Про розвідку" лише за однієї умови – якщо пункт про Нацгвардію заберуть. У Верховній Раді обіцяють це зробити.

Нардепка додала, що така ситуація – точно не випадковість.

Що передбачає законопроєкт? Нацгвардію зможуть залучати для виконання розвідувальних завдань у військовій сфері. Однак у "Центрі протидії корупції" зазначають, що формулювання проєкту настільки широкі та загальні, що на практиці це може вийти далеко за межі розвідки під час виконання військових завдань та перетворитися у зловживання. До прикладу, у Нацгвардії зможуть мати таємний бюджет для закупівель і впроваджувати агентів до різних установ за кордоном. Також на виконання завдань розвідки підрозділи Нацгвардії зможуть впроваджувати агентуру за кордоном та організовувати там спецоперації.