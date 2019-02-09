На Сидней обрушился мощный шторм: шокирующие фото, видео

В Австралии разрушительный шторм накрыл Сидней. Вследствии непогоды затопило десятки районов, а более 40 тысяч домов остались без света.

В Бюро метеорологии Австралии отметили, что в городе за тридцать минут выпало почти 50 миллиметров осадков, передает SBS News.

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Во время шторма улицы города превратились в большие реки, а десятки деревьев упали на провода электросети. Спасателям приходилось эвакуировать людей из затопленных дорог и автомобилей.

Сейчас аварийные службы пытаются отремонтировать електросети, чтобы вернуть жителям города свет.

Также из-за шторма были задержки железнодорожного транспорта и отменены или перенесены почти 30 авиарейсов.

Got caught in the epic storm last night in #parramatta. pic.twitter.com/zs1Cz3PKCY — Nicholas Ryan (@nickjohnryan) 8 лютого 2019 р.