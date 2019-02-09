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      На Сидней обрушился мощный шторм: шокирующие фото, видео

      3 Читати новину українською
      На Сидней обрушился разрушительный шторм
      На Сидней обрушился разрушительный шторм / Фото з Twitter

      В Австралии разрушительный шторм накрыл Сидней. Вследствии непогоды затопило десятки районов, а более 40 тысяч домов остались без света.

      В Бюро метеорологии Австралии отметили, что в городе за тридцать минут выпало почти 50 миллиметров осадков, передает SBS News.

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      Во время шторма улицы города превратились в большие реки, а десятки деревьев упали на провода электросети. Спасателям приходилось эвакуировать людей из затопленных дорог и автомобилей.

      Сейчас аварийные службы пытаются отремонтировать електросети, чтобы вернуть жителям города свет.

      Также из-за шторма были задержки железнодорожного транспорта и отменены или перенесены почти 30 авиарейсов.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Австралия Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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