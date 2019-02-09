Ураган снес самолет при посадке в Лондоне: видео

Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра.

Пилотам почти удалось посадить самолет, однако из-за сильного порыва ветра лайнеру пришлось экстренно набирать высоту.

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Видеозапись инцидента опубликовал канал Big Jet TV в Youtube. На видео хорошо видно, что пилотам почти удалось посадить лайнер. После короткого контакта с землей, самолет начал экстренно набирать высоту.

Над Великобританией бушует ураган Эрика. Синоптики прогнозируют, что в отдельных регионах Великой Британо скорость ветра может достигать 31 метра в секунду.

Смотрите видео как в Лондоне сильный ветер снес самолет:

Крупнейшая авиакомпания Бельгии Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов в среду, 13 февраля. Все из-за общенациональной забастовки в стране.