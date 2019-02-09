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      Ураган зніс літак під час посадки у Лондоні: відео

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      Ураган зніс літак під час посадки у Лондон
      Ураган зніс літак під час посадки у Лондон / Фото з відкритих джерел

      Літак компанії British Airways не зміг приземлитися в лондонському аеропорту Хітроу через сильний вітер.

      Пілотам майже вдалося посадити літак, однак через потужний порив вітру лайнеру довелося екстрено набирати висоту.

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      Відеозапис інциденту опублікував канал Big Jet TV в Youtube. На відео добре видно, що пілотам майже вдалося посадити лайнер. Після короткого контакту з землею, літак почав екстрено набирати висоту.

      Великобританію охопив ураган Еріка. Синоптики прогнозують, що в окремих регіонах Великої Британіх швидкість вітру може досягати 31 метра в секунду.

      Дивіться відео як у Лондоні сильний вітер зніс літак:

      Найбільша авіакомпанія Бельгії Brussels Airlines оголосила про скасування всіх рейсів на середу, 13 лютого. Все через загальнонаціональний страйк у країні.

      blog_ava
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      Теги: авіація Стихійні лиха Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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