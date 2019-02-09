Ураган зніс літак під час посадки у Лондоні: відео

Літак компанії British Airways не зміг приземлитися в лондонському аеропорту Хітроу через сильний вітер.

Пілотам майже вдалося посадити літак, однак через потужний порив вітру лайнеру довелося екстрено набирати висоту.

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Відеозапис інциденту опублікував канал Big Jet TV в Youtube. На відео добре видно, що пілотам майже вдалося посадити лайнер. Після короткого контакту з землею, літак почав екстрено набирати висоту.

Великобританію охопив ураган Еріка. Синоптики прогнозують, що в окремих регіонах Великої Британіх швидкість вітру може досягати 31 метра в секунду.

Дивіться відео як у Лондоні сильний вітер зніс літак:

Найбільша авіакомпанія Бельгії Brussels Airlines оголосила про скасування всіх рейсів на середу, 13 лютого. Все через загальнонаціональний страйк у країні.