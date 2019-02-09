Сідней накрив потужний шторм: шокуючі фото, відео
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В Австралії руйнівний шторм накрив Сідней. Внаслідок негоди затопило десятки районів, а понад 40 тисяч будинків залишилися без світла.
У Бюро метеорології Австралії зазначили, що в місті за тридцять хвилин випало майже 50 міліметрів опадів, передає SBS News.
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Під час шторму вулиці міста перетворилися на великі ріки, а десятки дерев попадали на дроти електромережі. Рятувальникам доводилося евакуйовувати людей з затоплених доріг та автомобілів.
Наразі аварійні служби намагаються відремонтувати електоромережі, аби повернути жителям міста світло.
Також через шторм були затримки залізничного транспорту та скасовані або перенесені майже 30 авіарейсів.
Джерело: 24 Канал
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