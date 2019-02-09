Сідней накрив потужний шторм: шокуючі фото, відео

В Австралії руйнівний шторм накрив Сідней. Внаслідок негоди затопило десятки районів, а понад 40 тисяч будинків залишилися без світла.

У Бюро метеорології Австралії зазначили, що в місті за тридцять хвилин випало майже 50 міліметрів опадів, передає SBS News.

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Під час шторму вулиці міста перетворилися на великі ріки, а десятки дерев попадали на дроти електромережі. Рятувальникам доводилося евакуйовувати людей з затоплених доріг та автомобілів.

Наразі аварійні служби намагаються відремонтувати електоромережі, аби повернути жителям міста світло.

Також через шторм були затримки залізничного транспорту та скасовані або перенесені майже 30 авіарейсів.

Got caught in the epic storm last night in #parramatta. pic.twitter.com/zs1Cz3PKCY — Nicholas Ryan (@nickjohnryan) 8 лютого 2019 р.