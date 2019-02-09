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      Сідней накрив потужний шторм: шокуючі фото, відео

      29
      Сідней накрив руйнівний шторм
      Сідней накрив руйнівний шторм / Фото з Twitter

      В Австралії руйнівний шторм накрив Сідней. Внаслідок негоди затопило десятки районів, а понад 40 тисяч будинків залишилися без світла.

      У Бюро метеорології Австралії зазначили, що в місті за тридцять хвилин випало майже 50 міліметрів опадів, передає SBS News.

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      Під час шторму вулиці міста перетворилися на великі ріки, а десятки дерев попадали на дроти електромережі. Рятувальникам доводилося евакуйовувати людей з затоплених доріг та автомобілів.

      Наразі аварійні служби намагаються відремонтувати електоромережі, аби повернути жителям міста світло.

      Також через шторм були затримки залізничного транспорту та скасовані або перенесені майже 30 авіарейсів.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Стихійні лиха Австралія
      Джерело: 24 Канал
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