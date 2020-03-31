На складах Amazon зафиксированы случаи заражения COVID-19: работники начали забастовку

В США бастуют сотрудники компании Amazon, они требуют усиления мер безопасности из-за коронавируса. Мол, им приходится выходить на работу тогда, когда большинство людей сидит в изоляции дома. На 11 складах были зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Также забастовщики хотят, чтобы на складах Amazon проводили тщательную санитарную обработку, сообщает Inc и СNN.

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Сейчас в компании работает более 800 тысяч человек. Руководство компании утверждает, что и так улучшает условия труда своих рабочих. Например, предлагает бессрочный отпуск тем, кто чувствует себя некомфортно на работе во время пандемии – правда, бесплатный. А также компания увеличивает зарплату тем, кто соглашается работать.

У нас нет никого, кто бы точно определил, что все это делается официально. Если бы вы зашли туда сейчас, когда мы начали акцию, подумали бы, как они соответствуют стандартам Центра контроля и профилактики заболеваний. Но когда мы звоним в этот центр, то все оказывается совсем не так,

– отметил работник Amazon Джеральд Брайсон.

Забастовка работников Amazon / Скриншоты

Смотрите видео: в США бастуют сотрудники компании Amazon

Как обстоит ситуация с коронавирусом в США

По состоянию на 31 марта в Соединенных штатах зафиксировали почти 165 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

коронавирусом. От COVID-19 умерли более 3 тысяч человек.

человек. Выздороветь удалось 5,5 тысячи человек.

человек. Число пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в эпицентрах болезни в Италии и Китае.

может быть выше, чем в эпицентрах болезни в Италии и Китае. Сейчас США – первая страна по количеству больных COVID-19 в мире. По словам Трампа, это связано с тем, что они проводят очень много тестов, что и позволяет сформировать такую ​​цифру.

С 13 марта Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой , Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение .

, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили . Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.

В Соединенных Штатах также проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.



Простые правила, как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала