Как Amazon стала одной из самых дорогих компаний: вся правда о гиганте онлайн-торговли

Наушники, носки и лекарства от головной боли – все это предлагает Amazon, крупнейший игрок на рынке онлайн-торговли. За четверть века книжный онлайн-магазин стал масштабной технологической корпорацией стоимостью более триллиона долларов, а ее владелец – самым богатым человеком мира.

Основание компании

Amazon – не типичный стартап Кремниевой долины. Его история началась в одном из офисов на Уолл-стрит. В 1994 году онлайн-торговля, относительно новое явление на рынке, набирала безумных оборотов. Тренд на интернет-бум распознал тридцатилетний вице-президент инвестиционной компании Джефф Безос.

Читайте также: От гаража до грандиозного парка развлечений: мотивирующая история успеха Уолта Диснея

Он поставил амбициозную цель: создать интернет-магазин, где будут продавать все на свете. Ради этого Безос оставил работу в Нью-Йорке и переехал на противоположное, Западное побережье США. Конечной точкой стала небогатая стартапами Калифорния.



Джеффри Безос / celebritycowboy.com

Собраны у знакомых и родственников почти миллион долларов, и в июле 1994 года появилась компания Cadаbra, которая через два месяца стала Amazon. Название изменили после недоразумения: в телефонном разговоре с Безосом собеседник ошибочно перепутал "Кадабра" с cadаver, что с английского означает "труп".

Был и второй вариант названия - relentless, то есть безжалостный. Его не утвердили из-за слишком злостного звучания. Кстати, домен с таким именем до сих пор зарегистрирован на Безоса. И если вы введете его в поиске, то окажетесь на главной странице Amazon. Нынешнее же название Безос нашел, листая Оксфордский словарь.

Ассоциативные названия компаний переносят мнимое значение слова на специфику бренда. Амазонка в Северной Америке является крупнейшей рекой, тогда как на Amazon есть крупнейший в мире выбор книг, одежды и других товаров,

– отметил управляющий директор Want Brending Джонатан Белл.

Кроме того, буква "A" в начале располагала компанию в верхних строчках всех алфавитных списков. В тогдашнем мире без поисковых систем сайты искали в онлайн-каталогах.

Первый книжный магазин Amazon

Виртуальный книжный магазин Amazon запустили в июле 1995 года. Категорию товара для продажи Безос выбирал из 20 вариантов. На книгах остановился из-за свободной ниши: даже самые большие книжные магазины не могли держать на складах более ста тысяч экземпляров. Зато онлайн-магазин мог предоставить людям доступ к миллионам книг. Столько и поместили в базу данных Amazon. Сайт состоял из заголовков книг. Над дизайном не заморачивались – черный текст на белом фоне.

Система была простой: заказанные на сайте книги выкупают в офлайн-магазинах и отправляют по почте со склада компании. Уже через два месяца после запуска продажи выросли до 20 тысяч долларов в неделю.

В 1998 году суммарный объем продаж составил почти 16 млн долларов – компания вышла на IPO. Публичное размещение акций собрало 54 миллиона долларов инвестиций. Деньги открыли новые возможности, и с 1998-го Amazon активно расширял ассортимент. Компания вышла на международный рынок и позволила третьим лицам продавать книги через их сайт.

Мы решили продавать все, что только могли: продукты питания, продукты по уходу за здоровьем, мобильные телефоны, журналы, программное обеспечение, товары для садоводства, игрушки,

– рассказал экс-представитель Amazon Джеймс Маркус.

Еще до начала 2000-х Amazon был едва ли не самым большим онлайн-магазином. Почти все доходы вкладывали в развитие компании. Нетипичная для того времени бизнес-модель беспокоила инвесторов. "Большинство людей были скептически настроены относительно перспективы Amazon. Они анализировали финансовые показатели и убеждали, что компания никогда не станет прибыльной", – отметил основатель O'Reilly Media Тим О'Райли.

Первый доход появился через 5 лет – 5 миллионов долларов за последний квартал 2001 года. Все происходило на фоне краха доткомов.

Что такое дотком?Термин, которым обозначают компании, бизнес-модель которых основана исключительно на работе в интернете.

Пузырь доткомов сформировался в США в конце 90-х из-за активных инвестирований в интернет-компании. Рынок акций обвалился в 2000 году. Среди причин:

невозможность объективно оценить стоимость акций;

непонимание сути интернет-продаж;

медленное развитие интернета.

Как следствие, инвесторы потеряли пять триллионов долларов, произошли многочисленные увольнения и судебные иски, тысячи компаний по всему миру стали банкротами. Уцелеть удалось немногим, среди них: eBay, Google и, очевидно, Amazon. Акции последней также упали, а вместе с тем сократили 15% штата. Но это не помешало компании уже в начале 2002 года стать транснациональной корпорацией с десятками тысяч работников по всему миру.

Достижения Amazon

Сейчас стоимость Amazon составляет более триллиона долларов. Корпорация стала второй после Apple компанией с таким показателем. На нее работают 750 тысяч человек. Капитал самого Безоса, которому принадлежат 16% акций, составляет более 120 миллиардов долларов. В 2018 году он с меньшим на 200 миллионов состоянием стал самым богатым человеком на планете.

К теме: Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon

Сейчас Безос делит первенство в списке Forbes с Бернаром Арно – гендиректором группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Впервые французскому бизнесмену удалось обогнать Безоса в конце 2019 года – впрочем, лишь на несколько секунд. В январе 2020 года Арно вновь занял первое место в списке и потерял его из-за коронавируса в Китае.



Бернар Арно / фото bykvu.com

Доход Amazon за 2018 год составил более 230 миллионов долларов. Наибольшую прибыль компании приносят интернет-продажи. На втором месте – выручка от услуг других продавцов. На продажах офлайн в 2018-м удалось заработать больше, чем 17 миллиардов долларов. И почти 15 миллиардов получили за подписки пользователей на Amazon Prime.



Статистика прибыли компании Amazon за 2018 год / Фото visualcapitalist.com

Среди достижений компании – десятки бизнес-проектов: собственные издательства бумажных и электронных книг, бренды одежды, личный веб-хостинг Amazon Web Services, сотрудничество с компаниями по производству "зеленой" электроэнергии и даже секретная лаборатория по разработке медицинских проектов.

Среди самых удачных поглощений – приобретение онлайн-базы фильмов и сериалов IMDb и интернет-магазина обуви и одежды Zappos. В 2017 году Amazon за рекордные 13,5 миллиардов долларов купила сеть супермаркетов Whole Foods. Там сразу ввели систему скидок на продукты компании и 5% кэшбека для покупателей. Скидки получают при членства в программе Amazon Prime.



Сеть супермаркетов Whole Foods Market / Фото supermarketnews

Amazon занимает третье место на рынке онлайн-рекламы – после Facebook и Alphabet. Бренды платят за размещение своих продуктов в рекомендациях на сайте. И за офлайн-рекламу – на коробках из-под заказанных товаров. Что касается количества этих пользователей, то Amazon нет равных. Они анализируют списки покупок и желаний, учитывают вопросы клиентов голосовому ассистенту Alexa, который тоже принадлежит компании. Как результат – качественный поиск целевой аудитории и точный таргетинг.

Так, Amazon транслировала спортивное шоу Thursday Night Footbal для подписчиков Amazon Prime, во время него рекламировала Gillette и Hyundai, а после завершения матчей переводила зрителей на другие предложения внутри платформы Amazon.

Проект супермаркета без кассиров

Еще один проект Amazon – магазин будущего Amazon Go, работающий по системе "взял и вышел". Вход – через турникеты. Чтобы начать покупки, вы сканируете личный QR-код в соответствующем приложении на смартфоне. Сотни датчиков и камер на потолке идентифицируют весь товар – без сканирования чипов и штрихкодов.

Важные правила: в таких магазинах нельзя передавать товары со своих рук в руки другого. Если же взяли товар с полки и передумали покупать – нужно положить на прежнее место.

Первый Amazon Go открыли в 2018 году в Сиэтле. Сейчас их шесть: три – в том же Сиэтле, два – в Чикаго и один – в Сан-Франциско. Планы на этот проект – достаточно амбициозные: до 2021-го планируют открыть 3 тысячи таких магазинов.



Магазин Amazon Go / Фото businessinsider.com​

Программа премиум-членства Amazon Prime

Ее представили в 2005 году. За 79 долларов в год клиент получал бесплатную доставку товаров прямо в дом. Срок – до двух дней на неограниченное количество продукции. В то время аналогичная разовая доставка стоила почти 10 долларов, поэтому подписка приносила выгоду уже после 9 заказов на Amazon.

Появился смысл заказывать даже то, что с легкостью можно купить в соседнем магазине. Сейчас подписку на Amazon Prime имеют 105 миллионов человек. Стоит она 119 долларов в год, или 13 в месяц. И касается не только бесплатной доставки.



Что еще получают участники программы премиум-членства Amazon Prime / Скриншот с видео

И это – не полный список услуг. Подписка предусматривает доступ к Prime Music и Prime Video – собственным стриминговым сервисым Amazon. Последний сейчас является одним из крупнейших конкурентов Netflix.

Интересно: Феномен Netflix: как мощная компания "задавила" конкурентов

Несмотря на огромный ассортимент, на Amazon продается не все. Покупатели не смогут купить оружие, алкоголь или табак, животных, автомобили и недвижимость, горючее или лотерейные билеты. Всего же на сайте продается больше, чем 12 миллионов товаров, прибыль от которых составляет около 5 тысяч долларов в секунду. Посещают сайт 150 миллионов человек в месяц. В компании ищут все новые способы доставки таких объемов вещей.

Способ доставки Amazon Flex

Для последнего этапа доставки – из офиса, склада или сортировочного центра непосредственно к заказчику, Amazon нанимает водителей с собственными авто. Причина не только в экономии – традиционные компании по доставке поднимают стоимость своих услуг. Amazon Flex – сервис, отдаленно похожий на Uber – появился в 2015 году и доступен в почти 50 американских городах.



Логотип службы доставки Amazon Flex / Фото gridwise.io

В отличие от Uber, водителям здесь платят почасово – от 15 до 18 долларов, без доплат за топливо или ремонт автомобиля. Если те не успевают и возвращают пакет на склад, получают карточку. Например, водитель Омар Монт отдал заказ из-за пробок и слишком большого расстояния до клиента. 3 такие карточки деактивируют его аккаунт. Ты не знаешь, куда именно поедешь, не знаешь, сколько будешь иметь коробок, поместятся ли они тебе в машину. Иногда товара так много, что авто забито ими до самого верха, и ты не видишь заднего окна. Это опасно,

– объяснил водитель Amazon Flex Омар Монт. Также опасность представляет и отсутствие специальной формы. Водители за свой счет покупают брендированные свитера или жилеты со светоотражателями. Часто они не имеют возможности остановиться, чтобы пойти в туалет. Не получают помощи от Amazon, если машина, например, застряла в снегу. Кроме доставки заказов в дома, отвозят товары назад, если кто-то решил их отдать. Система возврата заказов Возвращение заказов – вызов не только для Amazon. Из-за этого американские ретейлеры ежегодно теряют 600 миллиардов долларов. Все значительно сложнее в электронной коммерции, где процент возвратов составляет от 20 до 30 в противовес 8-12% в офлайн-магазинах. Amazon разрабатывает все новые схемы сокращения расходов. Летом 2019 года совместно с сетью универмагов Kohl's запустили новую систему возвратов: разрешают бесплатно отдать товар без упаковки, если его отнести в любой из магазинов Kohl's самостоятельно. Поехать к каждому из сотни домов, чтобы забрать товары – значительно дороже, чем собрать их все в одном магазине, куда клиенты сами принесли. Kohl's нужен трафик. Они должны найти способ заманить людей к себе. Теперь они получают в своих магазинах клиентов Amazon, которые держат в руках деньги, только что полученные за возврат товара,

– рассказал экс-гендиректор J.C. Penney Рон Джонсон. В будущем Amazon планирует доставлять товары даже дронами. Эту систему тестировали еще в 2016 году. В компании похвастались: набор сенсоров на устройстве позволит дрону передвигаться без угрозы для окружающих или авиатранспорта, а также замечать даже шнуровки для одежды и кабели. Дрон сможет доставлять грузы на расстояние до 12 километров от склада. Максимальный вес посылки составляет почти 2 килограмма. Именно столько весят 80% всех заказов на Amazon. Правда, на рынок новинка может зайти не скоро: разрешение на такие полеты от Федерального управления гражданской авиации США можно ждать годами.



Проект доставки товаров Amazon дроном / Скриншот с видео

Условия труда в Amazon

Бывшая работница Amazon рассказала, что за день они отправляли миллион единиц товаров. Именно с такой скоростью работают на складах компании. Работники получают зарплату от 11 до 15 долларов в час, если речь идет о США. Однако такая работа не является легкой: 10-часовые рабочие смены без возможности сесть, сходить в туалет, что должно длиться не дольше, чем разрешенная минута, а также считанные секунды на упаковку товара.

Если ты берешь выходной – получаешь предупреждение. Если у тебя шесть таких предупреждений – теряешь работу, даже если предупредил заранее или принес справку от врача. Если болеть шесть дней подряд – потеряешь работу. Люди получали предупреждения даже за походы в туалет, производственные цели были так высоки, что они просто боялись туда ходить,

– отметил журналист Джеймс Бладворз.

В 2019 году Amazon нанял 25 миллионов людей как сезонных работников – на период праздников, чтобы ускорить эффективность выполнения заказов. Для некоторых из них погоня за скоростью закончилась на больничной койке. Все – из-за попытки вписаться в производственные темпы.

Бывшая сотрудница Amazon Кендикс Диксон рассказала, что в компании не учитывали ее травму спины, даже несмотря на медицинские справки, и заставляли дальше работать с большими грузами. Впоследствии из-за осложнений женщина бросила работу. Полученная же от Amazon компенсация слишком мала, чтобы покрыть реальные расходы на лечение.



Один из складов Amazon / Фото flickr.com

В Amazon утверждают: безопасность – их наибольший приоритет. На самом деле, подобные истории случаются не на каждом складе компании. Степени разные: от обморока или синяков до травм, на реабилитацию после которых надо не меньше, чем месяц. На одном из амазоновских складов не эвакуировали работников даже несмотря на утечку газа.

Они (работники) боялись, что их уволят, боялись потерять свои рабочие часы или зарплаты. И это не то, за что они должны волноваться во время утечки газа. Они должны думать о своей жизни,

– поделилась бывшая работница Кристина ван Ворс.

В 2018 году склады Amazon вошли в список самых опасных рабочих мест по версии Национального совета по охране труда и здоровья США. За прошедшие 6 лет там погибли 13 человек, шестеро из них – в 2018-м. Вместо обещанной безопасности – отсутствие ухода после рабочих травм и бутылка вместо туалета, чтобы не замедлять рабочий процесс.