Як Amazon стала однією з найдорожчих компаній: вся правда про гіганта онлайн-торгівлі

Навушники, шкарпетки та ліки від головного болю – все це пропонує Amazon, найбільший гравець на ринку онлайн-торгівлі. За чверть століття книжковий онлайн-магазин став масштабною технологічною корпорацією вартістю понад трильйон доларів, а його власник – найбагатшою людиною світу.

Заснування компанії

Amazon – не типовий стартап Кремнієвої долини. Його історія розпочалася в одному з офісів на Волл-стріт. У 1994 році онлайн-торгівля, відносно нове явище на ринку, набирало шалених обертів. Тренд на інтернет-бум розпізнав тридцятирічний віцепрезидент інвестиційної компанії Джефф Безос.

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Він поставив амбітну ціль: створити інтернет-магазин, де продаватимуть все на світі. Заради цього Безос залишив роботу в Нью-Йорку та переїхав на протилежне, Західне узбережжя США. Кінцевою точкою стала небагата на стартапи Каліфорнія.



Джеффрі Безос / celebritycowboy.com

Зібрані у знайомих та родичів майже мільйон доларів, і в липні 1994 року з'явилася компанія Cadаbra, яка через два місяці стала Amazon. Назву змінили після непорозуміння: у телефонній розмові з Безосом співбесідник помилково переплутав "кадабру" із cadаver, що з англійської означає "труп".

Був і другий варіант назви – relentless, тобто безжальний. Його не затвердили через надто злісне звучання. До речі, домен з таким іменем і досі зареєстрований на Безоса. І якщо ви введете його в пошуку, то опинитесь на головній сторінці Amazon. Теперішню ж назву Безос знайшов, гортаючи Оксфордський словник.

Асоціативні назви компаній переносять уявне значення слова на специфіку бренду. Амазонка у Північній Америці є найбільшою річкою, тим часом як на Amazon є найбільший у світі вибір книжок, одягу та інших товарів,

– зазначив керуючий директор Want Brending Джонатан Белл.

Крім того, літера "A" на початку розташовувала компанію у верхні рядки всіх алфавітних списків. У тодішньому світі без пошукових систем сайти шукали в онлайн-каталогах.

Перший книжковий магазин Amazon

Віртуальний книжковий магазин Amazon запустили у липні 1995 року. Категорію товару для продажу Безос обирав з 20 варіантів. На книжках зупинився через вільну нішу: навіть найбільші книжкові магазини не могли тримати на складах більше, ніж сто тисяч екземплярів. Натомість онлайн-магазин міг надати людям доступ до мільйонів книжок. Стільки і помістили в базу даних Amazon. Сайт складався із заголовків книг. Над дизайном не заморочувались – чорний текст на білому фоні.

Система була простою: замовлені на сайті книги викупляють в офлайн-магазинах і надсилають поштою зі складу компанії. Вже через два місяці після запуску продажі виросли до 20 тисяч доларів на тиждень.

У 1998 році сумарний об'єм продажів склав майже 16 мільйонів доларів – компанія вийшла на ІРО. Публічне розміщення акцій зібрало 54 мільйони доларів інвестицій. Гроші відкрили нові можливості, і з 1998-го Amazon активно розширював асортимент. Компанія вийшла на міжнародний ринок та дозволила третім особам продавати книги через їхній сайт.

Ми вирішили продавати все, що тільки могли: продукти харчування, продукти з догляду за здоров’ям, мобільні телефони, журнали, програмне забезпечення, товари для садівництва, іграшки,

–розповів експрацівник Amazon Джеймс Маркус.

Ще до початку 2000-х Amazon був чи не найбільшим онлайн-магазином. Майже всі прибутки вкладали у розвиток компанії. Нетипова для того часу бізнес-модель турбувала інвесторів. "Більшість людей були скептично налаштовані щодо перспективи Amazon. Вони аналізували фінансові показники і переконували, що компанія ніколи не стане прибутковою", – відзначив засновник O’Reilly Media Тім О'Райлі.

Перший дохід з'явився через 5 років – 5 мільйонів доларів за останній квартал 2001 року. Усе відбувалося на тлі краху доткомів.

Що таке дотком?Термін, яким позначають компанії, бізнес-модель яких заснована винятково на роботі в інтернеті.

Бульбашка доткомів сформувалась у США в кінці 90-х через активні інвестування в інтернет-компанії. Ринок акцій обвалився у 2000-му. Серед причин:

неможливість об’єктивно оцінити вартість акцій;

нерозуміння суті інтернет-продажів;

повільний розвиток інтернету.

Як наслідок, інвестори втратили п'ять трильйонів доларів, відбулися численні звільнення та судові позови, тисячі компаній по всьому світу стали банкрутами. Вціліти вдалось небагатьом, серед них: eBay, Google та, очевидно, Amazon. Акції останньої також впали, а разом з тим скоротились 15% штату. Та це не завадило компанії вже до початку 2002 року стати транснаціональною корпорацією з десятками тисяч працівників по всьому світу.

Здобутки Amazon

Зараз вартість Amazon становить понад трильйон доларів. Корпорація стала другою після Apple компанією із таким показником. На неї працюють 750 тисяч людей. Капітал самого Безоса, якому належать 16% акцій, становить більше, ніж 120 мільярдів доларів. У 2018 році він із меншими на 200 мільйонів статками став найбагатшою людиною на планеті.

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Зараз Безос ділить першість у списку Forbes з Бернаром Арно – гендиректором групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy. Вперше французькому бізнесмену вдалося обігнати Безоса наприкінці 2019 року – втім, лише на кілька секунд. У січні 2020 Арно знову посів перше місце у списку, та втратив його через коронавірус у Китаї.



Бернар Арно / фото bykvu.com

Дохід Amazon за 2018 рік становив понад 230 мільярдів доларів. Найбільший прибуток компанії приносять інтернет-продажі. На другому місці – виручка від послуг сторонніх продавців. На продажах офлайн у 2018-му вдалось заробити більше, ніж 17 мільярдів доларів. І майже 15 мільярдів отримали з підписок користувачів на Amazon Prime.



Статистика прибутку компанії Amazon за 2018 рік / Фото visualcapitalist.com

Серед здобутків компанії – десятки бізнес-проєктів: власні видавництва паперових та електронних книг, бренди одягу, особистий веб-хостинг Amazon Web Services, співпраця з компаніями з виробництва "зеленої" електроенергії та навіть секретна лабораторія з розробки медичних проєктів.

Серед найвдаліших поглинань – придбання онлайн-бази фільмів та серіалів IMDb та інтернет-магазину взуття та одягу Zappos. У 2017 році Amazon за рекордні 13,5 мільярдів доларів купила мережу супермаркетів Whole Foods. Там одразу запровадили систему знижок на продукти компанії та 5% кешбек для покупців. Знижки отримують за умови членства у програмі Amazon Prime.



Мережа супермаркетів Whole Foods Market / Фото supermarketnews

Amazon займає третє місце на ринку онлайн-реклами – після Facebook та Alphabet. Бренди платять за розміщення своїх продуктів у рекомендаціях на сайті. І за офлайн-рекламу – на коробках з-під замовлених товарів. Що ж до кількості цих користувачів, то тут Amazon немає рівних. Вони аналізують списки покупок та бажань, враховують запитання клієнтів голосовому асистенту Alexa, який теж належить компанії. Як результат – якісніший пошук цільової аудиторії і точніший таргетинг.

Так, Amazon транслювала спортивне шоу Thursday Night Footbal для підписників Amazon Prime, під час нього рекламувала Gillette та Hyundai, а після завершення матчів переводила глядачів на інші пропозиції всередині платформи Amazon.

Проєкт супермаркету без касирів

Ще один проєкт Amazon – магазин майбутнього Amazon Go, що працює за системою "взяв і вийшов". Вхід – через турнікети. Щоб почати покупки, ви скануєте особистий QR-код у відповідному додатку на смартфоні. Сотні датчиків і камер на стелі ідентифікують весь товар – без сканування чипів та штрихкодів.

Важливі правила: в таких магазинах не можна передавати товари зі своїх рук у руки когось іншого. Якщо ж взяли товар з полиці і передумали купувати – маєте покласти на те саме місце.

Перший Amazon Go відкрили у 2018 році у Сієтлі. Зараз їх шість: три – у тому ж Сієтлі, два – в Чикаго та один – у Сан-Франциско. Плани на цей проект – доволі амбітні: до 2021-го планують відкрити 3 тисячі таких магазинів.



Магазин Amazon Go / Фото businessinsider.com​

Програма преміум-членства Amazon Prime

Її представили в 2005 році. За 79 доларів на рік клієнт отримував безкоштовну доставку товарів прямо до свого дому. Термін – до двох днів на необмежену кількість продукції. На той час аналогічна разова доставка коштувала майже 10 доларів, тож підписка приносила вигоду вже після 9 замовлень на Amazon.

З'явився сенс замовляти навіть те, що з легкістю можна купити у сусідній крамниці. Зараз підписку на Amazon Prime мають 105 мільйонів людей. Коштує вона 119 доларів на рік, або 13 на місяць. І стосується не лише безкоштовної доставки.



Що ще отримують учасники програми преміум-членства Amazon Prime/ Скріншот з відео

І це – не повний список послуг. Підписка передбачає доступ до Prime Music та Prime Video – власних стрімингових сервісів Amazon. Останній зараз є одним з найбільших конкурентів Netflix.

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Попри величезний асортимент, на Amazon продається не все. Покупці не зможуть купити зброю, алкоголь чи тютюн, тварин, автомобілі та нерухомість, пальне чи лотерейні квитки. Всього ж на сайті продається більше, ніж 12 мільйонів товарів, прибуток від яких становить близько 5 тисяч доларів на секунду. Відвідують сайт 150 мільйонів людей на місяць. В компанії шукають все нові способи доставки таких обсягів речей.

Спосіб доставки Amazon Flex

Для останнього етапу доставки – з офісу, складу чи сортувального центру безпосередньо до замовника, Amazon наймає водіїв з власними авто. Причина не лише в економії – традиційні компанії з доставки піднімають вартість своїх послуг. Amazon Flex – сервіс, віддалено схожий на Uber – з’явився у 2015 році, і є доступний у майже 50 американських містах.



Логотип служби доставки Amazon Flex / Фото gridwise.io

На відміну від Uber, водіям тут платять погодинно – від 15 до 18 доларів, без доплат за паливо чи ремонт автомобіля. Якщо ті не встигають і повертають пакунок на склад, отримують картку. Наприклад, водій Омар Монт віддав замовлення через затори і завелику відстань до клієнта. 3 такі картки деактивують його акаунт.

Ти не знаєш, куди саме поїдеш, не знаєш, скільки будеш мати коробок, чи помістяться вони тобі у машину. Інколи товару так багато, що авто забите ним до самого верху, і ти не бачиш заднього вікна. Це небезпечно,

– пояснив водій Amazon Flex Омар Монт.

Також небезпеку становить і відсутність спеціальної форми. Водії власним коштом купують брендовані светри або жилети зі світловідбивачами. Часто вони не мають можливості зупинитись, щоб піти в туалет. Не отримують допомоги від Amazon, якщо машина, наприклад, застрягла в снігу. Крім доставки замовлень до будинків, відвозять товари назад, якщо хтось вирішив його віддати.

Система повернення замовлень

Повернення замовлень – виклик не лише для Amazon. Через це американські ретейлери щорічно втрачають 600 мільярдів доларів. Все значно складніше в електронній комерції, де відсоток повернень складає від 20 до 30 на противагу 8-12% в офлайн-магазинах.

Amazon розробляє все нові схеми скорочення витрат. Влітку 2019 року спільно з мережею універмагів Kohl’s запустили нову систему повернень: дозволяють безкоштовно віддати товар без коробки, якщо його віднести в будь-який з магазинів Kohl’s самостійно.

Поїхати до кожного з сотні будинків, аби забрати товари – значно дорожче, ніж зібрати їх усіх в одному магазині, куди клієнти самі принесли. Kohl’s потрібний трафік. Вони мають знайти спосіб заманити людей до себе. Тепер вони отримують у своїх магазинах клієнтів Amazon, які тримають в руках гроші, щойно отримані за повернення товару,

– розповів ексгендиректор J.C. Penney Рон Джонсон.

У майбутньому Amazon планує доставляти товари навіть дронами. Цю систему тестували ще в 2016 році. В компанії похизувалися: набір сенсорів на пристрої дозволить дрону пересуватися без загрози для оточуючих чи авіатранспорту, а також помічати навіть шнурівки для одягу та кабелі.

Дрон зможе доставляти вантажі на відстань до 12 кілометрів від складу. Максимальна вага посилки становить майже 2 кілограми. Саме стільки важать 80% усіх замовлень на Amazon. Щоправда, на ринок новинка може зайти не скоро: дозвіл на такі польоти від Федерального управління цивільної авіації США можна чекати роками.



Проєкт доставки товарів Amazon дроном / Скріншот з відео

Умови праці в Amazon

Експрацівниця Amazon розповіла, що за день вони відправляли мільйон одиниць товарів. Саме з такою швидкістю працюють на складах компанії. Робітнитки отримують заробітню плату від 11 до 15 доларів за годину, якщо йдеться про США. Однак така робота не є легкою: 10-годинні робочі зміни без можливості сісти, походи в туалет, які мають не тривати не довше дозволеної хвилини, а також лічені секунди на пакування товару.

Якщо ти береш вихідний – отримуєш попередження. Якщо у тебе шість таких попереджень – втрачаєш роботу, навіть якщо попередив заздалегідь чи приніс довідку від лікаря. Якщо хворітимеш шість днів підряд – втратиш роботу. Люди отримували попередження навіть за походи в туалет, виробничі цілі були такі високі, що вони просто боялись туди ходити,

– відзначив журналіст Джеймс Бладворз.

У 2019 році Amazon найняв 25 мільйонів людей як сезонних працівників – на період свят, аби пришвидшити ефективність виконання замовлень. Для деяких з них погоня за швидкістю закінчилась на лікарняному ліжку. Усе – через намагання вписатись у виробничі темпи.

Колишня працівниця Amazon Кендікс Діксон розповіла, що в компанії не зважали на її травму спини, навіть попри медичні довідки, і змушували далі працювати з великими вантажами. Згодом через ускладнення жінка залишила роботу. Отримана ж від Amazon компенсація занадто мала, аби покрити реальні витрати на лікування.



Один зі складів Amazon / Фото flickr.com

В Amazon запевняють: безпека – їхній найбільший пріоритет. Насправді, схожі історії трапляються чи не на кожному складі компанії. Ступені різні: від непритомності чи синців до травм, на реабілітацію після яких треба не менше, ніж місяць. На одному з амазонівських складів не евакуювали працівників навіть попри витік газу.

Вони (працівники) боялись, що їх звільнять, боялись втратити свої робочі години чи зарплати. І це не те, через що вони мали хвилюватись під час витіку газу. Вони мали думати про своє життя,

– поділилася колишня працівниця Крістіна ван Ворс.

У 2018 році склади Amazon увійшли до списку найнебезпечніших робочих місць за версією Національної ради з охорони праці та здоров'я США. За минулі 6 років там загинуло 13 людей, шестеро з них – у 2018-му. Замість обіцяної безпеки – відсутність догляду після робочих травм та пляшка замість туалету, щоб не сповільнювати робочий процес.