Від гаража до грандіозного парку розваг: мотивуюча історія успіху Волтера Діснея

Відомі герої Міккі Маус, Білосніжка, Король лев, Скрудж Макдак та інші ожили на екранах завдяки Волту Діснею. Невелика анімаційна студія за трохи менше ніж сотню років стала найбільшим гравцем на світовому ринку розваг. А заодно встигла відзначитись сексизмом та експлуатацією працівників, і отримати неофіційну назву "Корпорація зла".

Заснування компанії та перший мультфільм Disney

Історія успіху Волт Діснея, як і більшість інших, почалась в гаражі у Каліфорнії. Його у 1923 році за 5 доларів на тиждень він орендував разом із братом Роєм.

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Волт Діснея з братом Роєм

Обладнали анімаційну студію і протягом перших трьох років працювали над серією мультфільмів "Комедія Аліси" – з реальною дівчинкою у головній ролі.



Гараж в Каліфорнії, який орендував Дісней

Ідею для стрічки Дісней привіз ще з Канзас-Сіті – там збанкрутувала його перша студія анімації. "Аліса" зацікавила продюсерів і принесла аніматору його перший контракт. Згодом за нею на світ з'явився кролик Освальд – фактично перший анімований діснеївський персонаж. Діснею знадобилося 27 серій, аби уважно переглянути контракт. І зрозуміти – права на Освальда йому не належать.

Освальда забрали, як шкільні хулігани відбирають гроші, які тобі дали на обід. Дісней був неуважним, тому і втратив його,

– пояснив аніматор Дон Ханн.

Створення легендарного Міккі Мауса

Співпрацю, звісно ж, розірвали, а разом із тим від Діснея пішли чи не всі колеги-художники. Та відновлення після невдачі було швидким і вже наступного року світ побачив персонажа, який згодом став символом компанії та американської поп-культури – Міккі Мауса. Та от і його, як і Освальда, створив насправді не Дісней.



Символ компанії та американської поп-культури – Міккі Маус

"Волт вміє і любить малювати. На нього звертають увагу. Та розумієте, це не найкращий художник у світі. Він виріс в епоху надзвичайних ілюстраторів і швидко зрозумів, що не належить до великих", – пригадав Дон Ханн.

Тож ще раніше, до переїзду в Лос-Анджелес найняв талановитого художника, що згодом став головним аніматором студії.

Аб Айверкс – неймовірний і працює надзвичайно швидко. Ми бачимо, що Дісней обирає найкращих. Він не боїться працювати з людиною, яка багато в чому перевершує його самого,

– розповів історик кіно Ерік Смудін.

Та до втрати репутації Дісней ставиться з острахом. І завбачливо вказує в титрах лише назву студії – замість імен причетних до фільмів художників.

"Айверкс був генієм. І саме він має купатись у славі, а ім'я Діснея має навпаки залишатись в тіні. Така реальність: хтось, настільки впливовий, як Дісней, може з легкістю забрати чиюсь роботу, мати на це повне право і уникнути будь-якого покарання", – зазначив історик кіно Джордж Фіґґс.



Аб Айверкс

Міккі Маус, створений Айверксом, з'явився у 1928 році. Стрічка "Пароплав Віллі" з ним у головній ролі стала чи не найпершим в історії анімаційним фільмом зі синхронним звуком. Озвучував Міккі сам Волт Дісней.

Дивіться мультфільм "Пароплав Віллі":

Успіх "Пароплава Віллі" гарантував компанії першість на тогочасному ринку мультиплікаторів.

Мультфільми Disney, які побили рекорди

Далі була "Білосніжка та семеро гномів" – повнометражний фільм 1937 року, на зйомки якого витратили рекордні для того часу півтора мільйона доларів. Витрати, як і у випадку з "Віллі", окупились – стрічка поповнила бюджет студії на 8 мільйонів. Згодом потрапила до списку сотні найкращих американських фільмів століття за версією Американського інституту кіномистецтва.

Дивіться мультфільм "Білосніжка і семеро гномів":

Волту Діснею ж принесла почесну нагороду Кіноакадемії за досягнення у сфері анімації – статуетку з восьми Оскарів – одного великого і семи розміру гномів.

Інколи лише на один малюнок головної героїні крупним планом йшов весь день. Ми працювали максимально точно, як при виробництві годинників. Промальовували найменші деталі. Одна маленька лінія вирішувала все,

– сказав ілюстратор фільму "Білосніжка та семеро гномів".

Після шалено успішної "Білосніжки" Disney зняли ще кілька вдалих фільмів. А під час Другої світової випустили низку пропагандистських роликів для американського уряду. У них Дональд Дак протистояв нацистам, пишався американським громадянством, пояснював, як правильно економити у часи війни та радив йти добровольцями на фронт.

Та от ставлення до нацизму самого Діснея – досі загадка. В одному з випусків газети для єврейської громади Jewishpress опублікували статтю з натяками на його антисемітські погляди. Прямих доказів цього, як і доказів знайомства Діснея з Гітлером, немає. Та відомо, що останній був палким фанатом діснеївських персонажів. А 1937 року отримав у подарунок від головного пропагандиста Третього Рейху Йозефа Геббельса колекцію з 12-ти фільмів про Міккі Мауса.



Прямих доказів про знайомство Волта Діснея з Адольфом Гітлером не існує

Disney сьогодні

Зараз Disney – у 15-ці найдорожчих брендів світу. Ринкова вартість компанії – 240 мільярдів доларів, а минулого року чистий прибуток склав 10 мільярдів. В розпорядженні – більше ніж 200 тисяч працівників та понад 20 підрозділів: кінематограф, мультиплікація, студії звукозапису, тематичні парки, мережі телерадіомовлення та товари вжитку.



Disney входить у 15-ку найдорожчих брендів світу

Крім власних кіностудій – Walt Disney Pictures та Walt Disney Animation Studios – під контролем Disney анімаційні студії Pixar, Marvel, Touchstone та LucasArt. А нещодавню купівлю кіностудії 21st Century Fox за 70 мільярдів доларів вже назвали найбільшою угодою століття.

Усі ці поглинання головного директора Disney з 2005 року Роберта Айгера. Крім вдалих угод, на його рахунку ще один амбітний проєкт Disney – власний стрімінговий сервіс.



Роберт Айгер

"У нас за плечима – майже сторічна історія створення чудового контенту, який подобається глядачам. Disney, Pixar, Marvel, а на додачу ще й National Geographic. Коли ти починаєш щось, маючи настільки потужну базу, то очевидно матимеш перевагу на ринку. Ти знаєш, що люди люблять цей бренд і готові витрачати гроші на те, аби їх розважав саме він", – розповів генеральний директор Disney Роберт Айгер.

Через зростання популярності стрімінгових платформ Disney+ зараз пріоритетний для компанії. Запустили його у листопаді 2019 року і за 5 років планують залучити до 90 мільйонів підписників. Ціна підписки – 7 доларів, що практично на 2 долари дешевше, ніж у головного конкурента – Netflix.



Стрімінгова платформа Disney+

Парк розваг Діснейленд

Світ втілених в реальність діснеївських мультфільмів називають "найщасливішим місцем на землі". Ще в середині 50-х, коли перші діснеївські серіали "Діснейленд" та "Клуб Міккі Мауса" успішно транслювались на відносно молодому ринку телебачення, компанія потребувала ще одного джерела заробітку. Так в 1955-му році в каліфорнійському Анахаймі відкрився перший Діснейленд – тематичний парк розваг Disney.



Дісней розповідає про модель замку в Діснейленді



Волт Дісней показує, який вигляд буде мати Діснейленд

Проводив церемонію відкриття тоді ще актор та телеведучий Рональд Рейган. Над будівництвом працювали 2,5 тисячі людей. Аби представити відвідувачам 16 атракціонів, витратили 17 мільйонів доларів. Протягом першого року існування кількість відвідувачів дорівнювала – більше 3-х мільйонів людей.



Діснейленд відкрили у 1955 році

Зараз у світі працюють п'ять Disneyland – у Парижі, Токіо, Гонконгу, Шанхаї та раніше згаданий в Каліфорнії. Останній часто плутають із ще одним діснеївським парком розваг. Це – Disney World у Флориді – відкритий у 1971 році найбільший за кількістю відвідувачів розважальний центр у США. Його площа – більше ніж 110 квадратних кілометрів. Та повернемось до його старшого брата. Діснейленд в Каліфорнії зараз збирає близько 17 мільйонів відвідувачів щороку. Всього ж від часу заснування його відвідали понад 750 мільйонів людей.

Діснейленд в різних країнах світу: дивіться фото

До 1982 ціна квитка в Діснейленд складала 1 долар за вхід на територію та 50 центів за відвідування кожного з атракціонів. Згодом ввели єдиний вхідний квиток з необмеженим доступом до атракціонів. Система працює і досі.

Ціна денного вхідного квитка в каліфорнійський Діснейленд залежить від завантаженості днів і складає від 104 долари у будні до 150 доларів на вихідних:



► Квиток на два дні коштує 225 долари, на три дні – 300 доларів.



► Найдешевший абонемент на рік коштує 599 доларів.

Парк поділений на тематичні зони – головну вулицю і так звані країни – пригод, тварин, фантазій та майбутнього. І спроєктований у такий спосіб, аби перебуваючи в одній з "країн", ви не бачили і не чули нічого, що відбувається в інших. Тут ви не помітите ні прибиральників, що виносять сміття, ні переодягнених аніматорів, що перебігають у потрібну тематичну зону. Усе це відбувається під землею – у тунелях зі складами, гримерками, перукарнями та їдальнями. А в Disney World у Флориді проблема непомітного виносу сміття взагалі відсутня: спеціальна вакуумна система переміщує його підземними трубами прямо в центральний пункт збору.

Понад півсотні атракціонів на площі 200 гектарів роблять Діснейленд найбільшим роботодавцем в окрузі. Всього у парку та навколишніх готелях, які теж належать Disney, близько 23 тисяч працівників.

Переодягнені у діснеївських принцес аніматорки – улюбленці відвідувачів. Основне завдання – створити казку для відвідувачів і приділити час кожному. На одного відвідувача йде в середньому від 5 до 10 хвилин. Та отримати цю роботу нелегко. Жорсткий кастинг передбачає відсутність пірсингів чи татуювань та природний колір волосся. І відповідні до свого образу ріст і тілобудову – аби влізти в костюм стандартного розміру. Пройшовши відбір, актори кілька тижнів вчаться рухатись та говорити з акцентом свого персонажа.

Поза роботою ти не можеш сказати "Я – Білосніжка", чи "Я граю роль Білосніжки". Нам не дозволяли розповідати про те, хто ми з персонажів. Я не могла запостити фото з підписом "Це я, Білосніжка", натомість я писала "Це – моя подруга Білосніжка",

– пригадала колишня принцеса Disney Обрі.

Обов'язкова умова: одягнувши костюм, працівник забуває події за межами Disney і цілковито вживається в роль. Тож поговорити про нещодавній футбольний матч чи улюблений фільм вам не вдасться – актор до останнього вдаватиме, що вас не розуміє. Зарплата аніматорів – в середньому 13 доларів за годину. Це, за їх же словами, не так і багато – враховуючи низьку ймовірність кар'єрного росту і чимало стресових ситуацій.

Та більшість інцидентів у дитячій країні мрій провокують не діти, а дорослі.

"Якби ви дізнались про усе, що там відбувається, ви були б шоковані", – наголосила колишня принцеса Disney Джессалін.

Мені багато разів намагались зробити пропозицію, люди намагались мене поцілувати – при чому як чоловіки, так і жінки, – розповіла аніматорка Disney.

Про найбільші касові збори та гучні скандали з компанією Disney – дивіться у програмі.