Як McDonald's вдалося обійти конкурентів: факти, які здивують

У 40-х роках 20 століття Річард і Моріс МакДональди відкрили в каліфорнійському Сан-Бернардіно, що у США, невеликий ресторан. Успішний бізнес щорічно приносив братам по 200 тисяч доларів, та згодом стрімко втратив популярність через конкуренцію. Тож МакДональди наважились на рішучий крок.

З чого починали брати МакДональди

Вони переформатували заклад й переробили всю систему обслуговування клієнтів. Всіх офіціантів звільнили, а вікна, де оформлювали і отримували замовлення, переробили так, аби, підійшовши до них, відвідувачі самі могли замовити необхідне.

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На кухні зробили перестановки. Скляний посуд і металеві приладдя замінили на пластикові, що дозволило позбутись посудомийної машини. Зменшилась і кількість позицій в меню. Відвідувачі отримали лише 9 страв на вибір змість 25 стандартних – гамбургер, чизбургер, три види напоїв, молоко, каву та шматок пирога. І революційне нововведення – гамбургер за 15 центів замість 30.

Крім цього, уніфікували набір приправ та розмір склянок. Усе – щоб заощадити час. Всі нестандартні замовлення готувались значно довше. Як пояснив автор книги McDonald's: Behind The Arches Джон Лав, все це не лише дозволило братам МакДональдам спростити технологію приготування їжі, а й дало їм можливість готувати страву заздалегідь, ще до надходження замовлення.



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Така система обслуговування різко відрізнялась від традиційної. Та брати вважали, що саме вона дозволить швидше обслуговувати більшу кількість відвідувачів: "Якби ми надали людям можливість обирати, настав би хаос", – пояснив один із них. МакДональдам знадобилося три місяці, аби переробити ресторан. У грудні 1948 року на його місці відкрили новий заклад із конвеєрною системою обслуговування.

Все було побудоване на швидкості, це була абсолютно нова концепція. Ви могли підійти до стійки, замовити молочний коктейль та картоплю фрі, і отримати своє замовлення за якихось 15 секунд,

– зазначив Лав.

Швидкість приваблювала відвідувачів і вже до середини 50-х років дохід МакДональдів зріс майже вдвічі – до 350 тисяч доларів на рік. Та от брати – у минулому монтувальники голлівудських декорацій – не до кінця усвідомлювали потенціал своєї затії.

Нова сторінка в історії McDonald's

Саме тоді в історію майбутньої корпорації увійшов Реймонд Крок – американський бізнесмен, чиє ім'я потрапило до списку сотні найважливіших людей століття за версією журналу Time.



Реймонд Крок (праворуч) перетворив мережу з кількох закладів на велику корпорацію

Його рішення перетворити бізнес МакДональдів у франшизу зробило з банальної сімейної справи корпорацію вартістю 160 мільярдів доларів.

"Франшиза, франшиза! Потрібна бісова франшиза! Цей ресторан, чорт забирай, занадто крутий для одного міста! Заклади McDonald's мають бути всюди – від океану до океану, від Заходу до Сходу", – так у фільму The Founder ("Засновник") зобразили основну ідею Крока.

Дивіться офіційний трейлер до фільму мовою оригіналу:



З березня 1955 року новостворена компанія McDonald's Systems почала продавати ліцензії. Умови були прості: аби відкрити свій McDonald's, платиш 950 доларів разово і 2% від товарообігу. З них 0,5% отримують МакДональди. Обов'язковий пункт – уніфіковане меню. Їжа однакового розміру та за однаковою ціною. За перший рік продали 14 таких франшиз. А вже до початку 60-х в Америці працювали 228 ресторанів McDonald's.

Для Крока цього було недостатньо. У 1961 році він за 2,7 мільйона доларів викупив у братів усі права на фірму. 20 років потому, на момент смерті бізнесмена, товарообіг компанії перевищив 10 мільйонів доларів, а у понад 8300 ресторанах по всьому світу продали 50 мільярдів гамбургерів.

McDonald's у світі та Україні

Зараз McDonald's – у списку найбільших мереж закладів швидкого харчування. У 118 країнах працюють понад 37 тисяч закладів. Більше, ніж 90% з них – за франшизою. Ринкова вартість корпорації – 161 мільярд доларів, а дохід за 2018 рік склав понад 20 мільярдів.

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Найбільше локацій McDonald's у США – майже 14 тисяч. Наступна у списку – Японія. Там працюють майже 2 975 закладів На 300 менше – у Китаї. В Німеччині, Канаді та Франції кількість закладів McDonald's не перевищує півтори тисячі.



Кількість закладів McDonald's у Німеччині, Канаді та Франції

У 1997 році Україна стала 102-ю у списку країною, де з'явився McDonald's. Щороку приблизно 100 мільйонів українців харчуються у 91 закладах, які розкидані по 20 містах. Найпопулярніші продукти в Україні – бігмак, картопля фрі та чизбургер.

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Працевлаштування в McDonald's

А тепер – до працівників мережі. Їх у світі майже два мільйони. Найбільше, звісно ж, у США. Що ж до зарплат, то ті, хто працюють у залі – касири, прибиральники чи кухарі, заробляють в середньому вісім доларів за годину.

Середня ж зарплата працівника київського закладу McDonald's – 10 тисяч гривень на місяць. До того ж, в Україні McDonald's 4 рази отримував статус роботодавця року (2004, 2005, 2010, 2011). А от у США не потрапляє навіть до сотні найкращих.

Цікаво! McJob – термін, що у кінці 80-х з'явився у Сполучених Штатах і означає нецікаву, низькооплачувану роботу без шансів на кар'єрний ріст.

Термін навіть внесли до Оксфордського тлумачного словника. Стосується він не так працівників мережі фаст-фудів, як будь-якої низькооплачуваної роботи, для якої не потрібна спеціальна кваліфікація. McDonald's неодноразово вимагали забрати слово зі словника та навіть погрожували судом.

Як навчають менеджерів McDonald's?

У 1961 році неподалік Чикаго Рей Корк заснував Університет гамбургерології. Щоправда, готують там не гамбургери, а працівників керівних посад – навчають старших менеджерів, директорів відділів та виховують власників франшиз. Таких університетів у світі вісім – крім американського, по одному у Британії, Бразилії, Китаї, Японії, Німеччині, Австралії та Росії.



Університет McDonald's неподалік Чикаго

Студентів таких навчальних закладів вчать, наприклад, за 20 секунд відтворити одну з 36 можливих сценаріїв критичних ситуацій. У 2017 році університет у Чикаго визнали популярнішим, ніж Кембридж чи Оксфорд. На курс тут зараховували лише одного з восьми абітурієнтів. Триває навчання від трьох тижнів до шести місяців залежно від спеціалізації. Ціна – від трьох до чотирьох тисяч доларів. За весь час існування закладу його випускниками стали близько трьохсот тисяч людей.

Секрет успіху корпорації

На ринку фастфудів конкурентів у McDonald's – безліч: Burger King, KFC, Taco Bell та Subway. Кожен третій американець їсть фаст-фуд принаймні раз на день. Найактивніші споживачі – віком від 18 до 34 років. Лише у закладах McDonald's у всьому світі обслуговують 68 мільйонів людей щодня. Складових успішної бізнес-моделі закладів швидкого харчування – чимало.

Швидкість приготування, низькі ціни та вдалий маркетинг. Локації – у місцях скупчень людей, працівники – в однаковій формі, аби не відволікали. Найбільша порція за замовчуванням, якщо не вкажете розмір самі. Незручні крісла і столи – щоб не затримались надовго. І особлива увага до дітей. "Зацікавивши дитину, можна привабити дорослого. Брати МакДональди це зрозуміли і одразу адаптувались до нового ринку. Вони зробили ставку на "сімейний" характер закладу. Персонал отримав розпорядження бути максимально уважним до юних відвідувачів", – пояснив Лав.



МакДональди робили ставку на "сімейний" характер закладу

Так ще 40 років тому з'явилось одне з найкращих маркетингових рішень компанії. "Хеппі міл" – дитяче меню з іграшкою у подарунок. Випускають їх, як правило, серіями. А похід у McDonald's перетворюється на квест із ціллю зібрати цілу колекцію персонажів. "Хеппі міл" помістив компанію у список найбільших дистрибуторів іграшок у світі.

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Масштабна колаборація з Disney передбачала рекламу їхніх фільмів. Останні ж розміщували заклади у своїх парках розваг. Розірвали контракт у 2006 році – через небажання Disney бути причетними до дитячого ожиріння. Проте співпрацю знову поновили два роки тому. Ще одне партнерство – із компанією Hummer – засудили екологічні організації. Мовляв, позашляховики, іграшкові прототипи, які продають заклади, нерідко неекологічні та потребують величезної кількості палива.

Ожиріння – чим загрожує фастфуд

Рекламні фішки McDonald's вдало працюють вже понад 50 років. Та комплект з дешевим бургером та колою – не завжди корисний для здоров'я. У 2016 році зайву вагу мали майже два мільярди повнолітніх людей у світі. Понад 650 мільйонів з них мали проблеми з ожирінням. За минулі 30 років світовий показник захворювання погіршився втричі.

Дані станом на 2019 рік: від ожиріння страждають 36% жителів США, 27% британців, 21% французів. В Україні відсоток ожиріння серед населення – 24%. Зайву вагу при цьому мають понад половина українців (58%).

Ожиріння називають хворобою бідних людей у багатих країнах. До прикладу, діти у малозабезпечених сім'ях мають надмірну вагу втричі частіше, ніж у сім'ях з високим рівнем доходу. За прогнозами ВООЗ, вже до 2025 року на ожиріння хворітимуть приблизно 300 мільйонів людей.

Фастфуд мережі про шкідливість своєї їжі, зі зрозумілих причин, замовчують. Негативний вплив на здоров'я мав би стати причиною вибачень і вагомим аргументом для пояснень. Та це – не про заклад Heart Atack Grill у Вегасі. "Ресторан серцевого нападу" – одне з небагатьох місць, де усім, за що би мали виправдовуватись, пишаються.



Одна зі страв у ресторані Heart Atack Grill

А разом з тим – гордо вказують кількість калорій у стравах та безкоштовно годують найтовстіших клієнтів. Коронна страва – бургер з вісьмома шматками м'яса, в якому майже 20 тисяч калорій. Для порівняння, приблизно 49 бігмаків в одній страві. Троє людей уже отримали серцевий напад прямо за столиками у цьому закладі.

"Чи були ці серцеві напади корисним для мого бізнесу? Безсумнівно. Чи набили вони мої кишені грішми? Звісно ж. Чи отримав я від цього задоволення? Звичайно! Я – бізнесмен. Я не продаю гамбургери маленьким дітям без нагляду батьків. Усі ці люди – дорослі, що свідомо купують у мене легальний продукт", – прокоментував Джон Бассо, власник закладу Heart Atack Grill.

Амбітні плани McDonald's

Повернемося безпосередньо до McDonald's. З 2015 року компанія активно залучає до роботи нові технології: запустили цифрові меню, точки для самообслуговування та співпрацюють з Uber Eats. А у 2019 році відзначились найбільшою угодою за минулі 20 років. Інвестували 300 мільйонів доларів в ізраїльський стартап Dynamic Yield, що працює з персоналізацією даних у сфері продажів.



Термінали самообслуговування McDonald's

"Коли ви заходите, наприклад, на сайт Amazon і поміщаєте в кошик обраний товар, ви автоматично отримуєте рекомендовані товари, пов'язані з тим, який вже замовили. Ця технологія може працювати і з нашими цифровими меню. Коли ви обслуговуєте 68 мільйонів клієнтів щодня, можливість аналізувати їхню поведінку завдяки цій технології є неперевершеною. Це дає нам неабияку конкурентну перевагу", – пояснив Стів Істербрук, ексгендиректор McDonald's.

Система збиратиме дані продажів та інформацію про клієнтів. Аналізуватиме погоду, час доби, трафік та культурні заходи поблизу точок McDonald's. До прикладу, у спекотний день запропонує вам холодний напій чи морозиво. А у разі завантаженості у конкретному закладі перелаштує меню, виділивши позиції з найменшим часом очікування.

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Деякі ж країни навпаки закривають заклади McDonald's – як, наприклад, Ісландія. В 2009 році через фінансову кризу там перестали працювати усі три заклади мережі. Прибутки впали разом із курсом ісландської крони, а імпортовані з Німеччини продукти зробили ісландські бігмаки занадто дорогим задоволенням. Немає жодного McDonald's і у Північній Кореї, Ірані, Македонії, на Бермудах, в Болівії та Зімбабве. Та тут причини інші: від економічної невигоди до непростих стосунків зі США.