Коворкінговий гігант WeWork: як головний директор втратив мільярдні статки

За 9 років стати 47-мільярдним коворкінговим гігантом. І за шість тижнів – втратити майже все. WeWork – один з найдорожчих технологічних стартапів у світі. За рекордно короткий термін вартість компанії зменшилась вчетверо, головний директор втратив мільярдні статки, а тисячі працівників опинились під загрозою звільнення. Для такого краху знадобилось небагато? Спроба виходу на ІРО.

Яка ідея компанії WeWork

Не просто заробити, а змінити світ. З такими амбіціями Адам Нойман та Мігель Маккелві у 2010 році заснували WeWork – бізнес із суборенди робочих місць.

"Ми змагаємось не з коворкінгами. Ми змагаємось із традиційними офісами. Ми змінюємо те, як люди працюють", – засновник і колишній гендиректор WeWork Адам Нейман.

Ідея – продавати простір як послугу. Орендувати великі приміщення, розбивати на офіси, робити ремонт. І здавати в оренду частинами – багатьом клієнтам на короткі терміни.

"Перший день створення власної компанії – день, коли здійснюються мрії. Та наступного дня настає реальність. Де мій офіс? Хто мій інтернет-провайдер? Як я платитиму за електроенергію? У WeWork ми хочемо допомогти вам чим тільки зможемо. Фокусуйтесь на роботі, яку любите. Будуйте своє кар’єрне життя, а ми потурбуємось про решту", – засновник і колишній гендиректор WeWork Адам Нейман.



Адам Нейман

Ось так у компанії вміло передбачили тренд: через кризу в США будівлі пустували, а люди масово подавались у фріланс. Тож WeWork дуже швидко стала топовим орендатором новобудов у Штатах. За перший рік збільшила кількість офісів з двох до чотирьох, а вже у 2015 році керувала півсотнею коворкінгів у США, Європі та Ізраїлі.

Як працює коворкінг

"WeWork заснували, аби створити новий метод роботи. У цих коворкінгах люди можуть орендувати робочий стіл на день, чи офіс на місяць, а ідея полягає в тому, що за усім цим стоїть спільнота. Тобто ти купуєш не лише робоче місце, ти купуєш абсолютно новий спосіб працювати", – кореспондент CNBS Дейдра Боса.



Коворкінг WeWork

Зараз WeWork працює у більш, ніж ста містах в 32 країнах світу. Має понад вісімсот офісів та 15 тисяч працівників. Приміщення в них орендували навіть IBM, Spotify та Bank of America. Більше того, корпорації на кшталт Amazon чи Airbnb наймають WeWork, аби ті облаштовували для них офіси.

В асортименті WeWork – понад десяток видів робочих місць. Найпопулярніший і найдешевший варіант – "Hot Desk", так званий "гарячий стіл" – робоче місце з розеткою без прив’язки до конкретного клієнта.



"Hot Desk"

"Dedicated Desk" – особистий робочий стіл. Крім цього – окремі приватні офіси та приміщення для проведення корпоративних заходів.

/

"Dedicated Desk"

Скільки коштує працювати у коворкінгу WeWork:

У Нью-Йорку вартість місячної оренди "Hot Desk" в середньому складає $470.

Standart Private Office обійдеться вдвічі дорожче – $1094.

У Лондоні за місяць оренди робочого стола заплатите $578, офіс коштуватиме $1360.

Найнижчі ціни у Мехіко: $245 на місяць за робочий стіл та $410 за місце у власному офісі.

Самі ж офіси намагаються зробити максимально функціональними. І залучають до процесу не лише людей. "Ми використовуємо дані, які надає наша команда із просторової статистики. Всередині офісів стоять сенсори, які збирають інформацію про те, які місця в будівлях найвідвідуваніші, чим люди користуються найчастіше. Ми використовуємо ці дані для дизайнерського процесу", – керівник відділу технологій для підприємств у WeWork Корі Кларк.

Що таке WeLive

Нік Лулі разом зі своєю командою орендує офіс WeWork у Нью-Йорку. А живе у будинку WeLive. Це ще один проєкт компанії – обладнані всім необхідним гуртожитки для коворкерів. Зараз у світі лише два WeLive. Перший з’явився на Мангеттені у 2016 році, а другий – у Вашингтоні. Житло у них коштує від 3 до 5 тисяч доларів на місяць.

Нік разом із нареченою за свою квартиру платять майже 5 тисяч доларів – у вартість входять спільні сімейні вечері та заняття з йоги. В чому ж успіх проєктів на кшталт WeLive? Йдеться про тренд на колівінг, тобто "common living" – спільне проживання.



Будинок WeLive

Формат колівінгу з’явився завдяки економіці спільного споживання і особливо популярний у мегаполісах – через перенасичений ринок житла та робочих приміщень. Цільова аудиторія – фрілансери віком від 20 до 30 років – мобільні, не прив’язані до конкретного місця люди, які не хочуть витрачати час на прибирання чи сплачення рахунків.

Велика кількість стартапів – і все більше людей відмовляються від особистого простору на користь життя у спільнотах. І не переймаються через побутові дрібниці – як от неможливість самим обирати меблі.

Що ще заснувала компанія

На WeLive компанія не зупинилась. У 2017 році відкрила у Нью-Йорку люксовий спортзал Rise by We і WeGrow – приватну школу для дітей віком від трьох років. А у 2019 році змінила свою назву на The We Company.



Приватна школа WeGrow

Ідея належала Адаму Нойману і передбачала значне розширення мережі продуктів We. План – доволі амбітний: середньостатистичний працівник у великому місті має жити у We-квартирі, працювати у We-офісі, тренуватись у We-спортзалі, а його діти – вчитись у We-школі.

Що продемонструвало ІРО

Через стрімкий ріст компанія потребувала додаткових коштів. Вирішили вийти на ІРО – Initial Public Offering, тобто первинну публічну пропозицію. ІРО. Компанія випускає свої акції на ринок, де їх можуть купити інвестори, що раніше не мали до неї стосунку. Змінюється з приватної на публічну. І таким чином може отримати великі інвестиції для розвитку свого бізнесу

Так у 2012 році ІРО компанії Facebook стало найдорожчим в історії США – вдалось залучити 16 мільярдів доларів. WeWork планували отримати мільярд. У світі інвестицій це мало стати одною з найголовніших подій 2019 року. На той час завдяки інвестиціям японської медіакорпорації SoftBank – вартість WeWork оцінювали у 47 мільярдів доларів. Усе змінилось у серпні 2019 року з подачею заявки на ІРО, а отже і звіту про діяльність компанії. Так світ дізнався про реальний стан речей: WeWork далека від надприбутків.



WeWork

З березня 2018 року протягом року WeWork втрачала в середньому 219 тисяч доларів щогодини. Відкривала надто багато нових філій, які не могла заповнити працівниками. Витрачала значно більше, ніж заробляла. І за 2018 рік втратила близько двох мільярдів доларів.

Проведення ІРО перенесли на місяць, а згодом – повністю скасували. За кілька тижнів вартість компанії з 47 мільярдів доларів впала до трьох. Статки ж самого Ноймана, який планував стати першим у світі трильйонером, знизились з 4 мільярдів до 600 мільйонів.

Скандальний Нойман

Нойман брав кредити під заставу акцій WeWork. На ці гроші купував нерухомість і здавав її своїй же компанії в оренду. Зареєстрував бренд We, який потім сам же втюхував своїй компанії за 5 мільярдів. Встановив собі захмарну зарплатню. Усі ці речі вказують на незрілість компанії і на проблеми в корпоративному управлінні

У листопаді 2019 року нью-йоркська прокуратура розпочала проти Ноймана розслідування – підозрюють у незаконному збагаченні. А у ЗМІ з'являються все нові історії про нібито неадекватність бізнесмена: пристрасть до випивки та наркотиків, ходіння в офісі голим та заборона працівникам їсти м'ясо. Говорять і про начебто притаманний йому "культ самого себе". В офіційній брошурі WeWork прізвище Ноймана з’являється 169 разів. Для порівняння, в аналогічних документах інших компаній згадок про їхніх директорів у середньому в 6 разів менше.