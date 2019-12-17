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      Коворкинговый гигант WeWork: как главный директор потерял миллиардное состояние

      Корпорации мира 37 Читати новину українською

      За 9 лет стать 47-миллиардным коворкинговым гигантом. И за шесть недель – потерять почти все. WeWork – один из самых дорогих технологических стартапов в мире. За рекордно короткий срок стоимость компании уменьшилась вчетверо, главный директор потерял миллиардные состояния, а тысячи работников оказались под угрозой увольнения. Для такого краха понадобилось немного? Попытка выхода на IPO.

      Не просто заработать, а изменить мир. С такими амбициями Адам Нойман и Мигель Маккелви в 2010 году основали WeWork – бизнес по субаренде рабочих мест.

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      "Мы соревнуемся не с коворкингами. Мы соревнуемся с традиционными офисами. Мы меняем то, как люди работают", – основатель и бывший гендиректор WeWork Адам Нейман.

      Идея – продавать пространство как услугу. Арендовать большие помещения, разбивать на офисы, делать ремонт. И сдавать в аренду частями – многим клиентам на короткие сроки.

      "Первый день создания собственной компании – день, когда осуществляются мечты. И на следующий день наступает реальность. Где мой офис? Кто мой интернет-провайдер? Как я буду платить за электроэнергию? В WeWork мы хотим помочь вам, чем только сможем. Фокусируйтесь на работе, которую любите. Стройте свою карьерную жизнь, а мы позаботимся об остальном", – основатель и бывший гендиректор WeWork Адам Нейман.

      Адам Нейман
      Адам Нейман

      Вот так в компании умело предсказали тренд: из-за кризиса в США здания пустовали, а люди массово подавались в фриланс. Поэтому WeWork очень быстро стала топовым арендатором новостроек в Штатах. За первый год увеличило количество офисов с двух до четырех, а уже в 2015 году руководило полусотней коворкингов в США, Европе и Израиле.

      "WeWork основали, чтобы создать новый метод работы. В этих коворкингах люди могут арендовать стол на день, офис на месяц, а идея заключается в том, что за всем этим стоит сообщество. То есть ты покупаешь не только рабочее место, ты покупаешь абсолютно новый способ работать", – корреспондент CNBS Дейдра Босса.

      Коворкінг WeWork
      Коворкинг WeWork

      Сейчас WeWork работает в более, чем ста городах в 32 странах мира. Имеет более восьмисот офисов и 15 тысяч работников. Помещения в них арендовали даже IBM, Spotify и Bank of America. Более того, корпорации вроде Amazon или Airbnb нанимают WeWork, чтобы те обустраивали для них офисы.

      В ассортименте WeWork – более десятка видов рабочих мест. Самый популярный и дешевый вариант – "Hot Desk", так называемый "горячий стол" – рабочее место с розеткой без привязки к конкретному клиенту.


      "Hot Desk"

      "Dedicated Desk" – личный рабочий стол. Кроме этого – отдельные частные офисы и помещения для проведения корпоративных мероприятий.

      Dedicated Desk/
      "Dedicated Desk"

      Сколько стоит работать в WeWork коворкинга:

      • В Нью-Йорке стоимость месячной аренды "Hot Desk" в среднем составляет $470.
      • Standart Private Office обойдется вдвое дороже – $1094.
      • В Лондоне за месяц аренды рабочего стола заплатите $578, офис будет стоить $1360.
      • Самые низкие цены в Мехико: $245 в месяц за рабочий стол и $410 за место в собственном офисе.

      Сами же офисы стараются сделать максимально функциональными. И привлекают к процессу не только людей. "Мы используем данные, которые предоставляет наша команда по пространственной статистике. Внутри офисов стоят сенсоры, которые собирают информацию о том, какие места в зданиях самые посещаемые, чем люди пользуются чаще всего. Мы используем эти данные для дизайнерского процесса", – руководитель отдела технологий для предприятий в WeWork Кори Кларк.

      Ник Луле вместе со своей командой арендует офис WeWork в Нью-Йорке. А живет в доме WeLive. Это еще один проект компании – оборудованные всем необходимым общежития для коворкеров. Сейчас в мире только два WeLive. Первый появился на Манхэттене в 2016 году, а второй – в Вашингтоне. Жилье в них стоит от 3 до 5 тысяч долларов в месяц.

      Ник вместе с невестой за свою квартиру платят почти 5 тысяч долларов – в стоимость входят и совместные семейные ужины и занятия по йоге. В чем же успех проектов вроде WeLive? Речь идет о тренде на коливинг, то есть "common living" – совместное проживание.

      WeLive
      Дом WeLive

      Формат коливинга появился благодаря экономике совместного потребления и особенно популярен в мегаполисах – из-за перенасыщенного рынка жилья и рабочих помещений. Целевая аудитория – фрилансеры в возрасте от 20 до 30 лет – мобильные, не привязанные к конкретному месту люди, которые не хотят тратить время на уборку или оплачивание счетов.

      Большое количество стартапов, и все больше людей отказываются от личного пространства в пользу жизни в сообществах. И не переживают из-за бытовых мелочей – как вот невозможность самим выбирать мебель.

      На WeLive компания не остановилась. В 2017 году открыла в Нью-Йорке люксовый спортзал Rise by We и WeGrow – частную школу для детей в возрасте от трех лет. А в 2019 году сменила свое название на The We Company.

      WeGrow
      Частная школа WeGrow

      Идея принадлежала Адаму Нойману и предполагала значительное расширение сети продуктов We. План – довольно амбициозный: среднестатистический работник в большом городе должен жить в We-квартире, работать в We-офисе, тренироваться в We-спортзале, а его дети – учиться в We-школе.

      Из-за стремительного роста компания нуждалась в дополнительных средствах. Решили выйти на IPO – Initial Public Offering, то есть первичное публичное предложение. IPO. Компания выпускает свои акции на рынок, где их могут купить инвесторы, ранее не имевшие к ней отношения. Меняется с частной на публичную. И таким образом может получить крупные инвестиции для развития своего бизнеса

      Так в 2012 году IPO компании Facebook стало самым дорогим в истории США – удалось привлечь 16 миллиардов долларов. WeWork планировали получить миллиард. В мире инвестиций это должно было стать одним из самых главных событий 2019 года. На то время благодаря инвестициям японской медиакорпорации SoftBank – стоимость WeWork оценивали в 47 миллиардов долларов. Все изменилось в августе 2019 года с подачей заявки на IPO, а следовательно и отчета о деятельности компании. Так мир узнал о реальном положении вещей: WeWork далека от сверхприбылей.

      WeWork
      WeWork

      С марта 2018 года в течение года WeWork теряла в среднем 219 тысяч долларов ежечасно. Открывала слишком много новых филиалов, которые не могла заполнить работниками. Тратила значительно больше, чем зарабатывала. И за 2018 год потеряла около двух миллиардов долларов.

      Проведение IPO перенесли на месяц, а впоследствии – полностью отменили. За несколько недель стоимость компании с 47 миллиардов долларов упала до трех. Состояние же самого Ноймана, который планировал стать первым в мире триллионером, снизилось с 4 миллиардов до 600 миллионов.

      Нойман брал кредиты под залог акций WeWork. На эти деньги покупал недвижимость и сдавал ее своей же компании в аренду. Зарегистрировал бренд We, который потом сам же втюхивал своей компании за 5 миллиардов. Установил себе заоблачную зарплату. Все эти вещи указывают на незрелость компании и на проблемы в корпоративном управлении

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      В ноябре 2019 года нью-йоркская прокуратура начала против Ноймана расследование – подозревают в незаконном обогащении. А в СМИ появляются все новые истории о якобы неадекватности бизнесмена: пристрастии к выпивке и наркотикам, хождении в офисе голым и запрете работникам есть мясо. Говорят и о якобы присущем ему "культе самого себя". В официальной брошюре WeWork фамилия Ноймана появляется 169 раз. Для сравнения, в аналогичных документах других компаний упоминаний об их директорах в среднем в 6 раз меньше.

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      Автор: Кристина Иващук
      Теги: Новости США Деньги Бизнес Новости недвижимости мира Новости недвижимости Корпорации мира
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